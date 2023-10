Danas do 28 stepeni

U južnim predjelima Crne Gore danas će biti prijepodne umjerena, a u sjevernim predjelima povećana oblačnost i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od pet do 18, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.



Na sjeveru Crne gore – umjereno do pretežno oblačno. Ujutru ponegdje po kotlinama moguća i magla. Poslijepodne postepeno razvedravanje.Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni. Temperatura malo niža, uglavnom od 14 do 23 stepena.

Na jugu – prijepodne promjenljivo oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano .Vjetar slab do umjeren promjenljiv, krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u najtoplijim predjelima od 26 do 28 stepeni.

MORE, malo talasasto. Vjetar slab promjenljiv, u drugom dijelu dana umjeren do pojačan sjeverozapadni, a tokom noći ponegdje i sjeveroistočni. Temperatura mora oko 23 stepena.

Prognoza za naredna tri dana

U subotu pretežno sunčano, a u nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U nedjelju vjetar umjeren, krajem dana i jak sjeverni, uz pad temperature.

Na jugu za vikend pretežno sunčano uz nešto oblaka u nedjelju popodne. U nedjelju vjetar slab do umjeren, a krajem dana i tokom noći pojačan i jak sjeverni.

Prognoza za Evropu

Iznad većeg dijela kontinenta uglavnom sunčano ili promjenljivo oblačno, i suvo.Sjeverni dio britanskih ostrva, veći dio Skandinavije i sjeveroistočni predjeli, biće u znaku promjenljivog, nestabilnog i svježeg vremena, uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu, praćene jakim zapadnim vjetrom. Nešto više padavina očekuje se oko Finskog zaliva i Baltičkih zemalja. U jugozapadnim predjelima, dijelom zapadnim, i većem dijelu Mediterana, toplo i uglavnom sunčano. Temperatura od 9 stepeni u Helsinkiju do 32 u Madridu.



Prognoza za Balkan

Danas iznad većeg dijela Balkana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, i suvo. Slaba kiša ponegdje je moguća na jugu i jugoistoku. Temperatura uglavnom od 20 do 25, a duž morskih obala od 27 do 29 stepeni

Interesantni podaci:

Petog oktobra 1985. godine u Danilovgradu je izmjerena najviša temperatura za taj datum u Crnoj Gori od 31,4 stepena, a u Podgorici je temperatura dostigla 31,2 stepena. Na primorju, petog oktobra 1992. godine u Baru izmjerena najviša temperatura od 30,2 stepena.

Izvor-rtcg