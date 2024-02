Danas i sjutra, temperatura do 16 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i lijepo vrijeme.

Na sjeveru ujutro po kotlinama magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i povremeno oblačno. Vjetar slab, samo predveče na planinama umjeren, sjeverni. Temperatura do 12 stepeni.

Na jugu pretežno sunčano. Tokom jutra samo na krajnjem jugoistoku biće pojačane bure. Toplo, temperatura do 16 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Bura u jutarnjim satima na području ulcinjske rivijere umjerena do pojačana. Temperatura mora oko 13 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, ujutro česta magla ili povećana niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano ili malo oblačno. Vjetar će biti slab i promjenljiv. Prijatno za ovo doba godine sa temperaturom ponegdje i do 15 stepeni.

Na jugu, pretežno sunčano ili malo oblačno. U ponedjeljak nešto više oblačnosti. Neuobičajeno toplo za početak februara. U nedjelju temperaura i do 17 stepeni.

EVROPA

Polje povišenog vazdušnog pritiska iznad većeg dijela južne i centralne Evrope, obezbjeđujuje Sredozemlju stabilno i neuobičajeno toplo vrijeme.

Na sjeveru Evrope, sa centrom iznad zapada Norveške, aktivan je izrazito dubok ciklon koji donosi orkanske vjetrove Norveškoj, dijelu Švedske, Farskim i Šetlandskim ostrvima, te sjeveru Škotske.

Slabih padavina biće u centralnoj i istočnoj Evropi, a jačih na zapadu Norveške. Najhladnije u kontinentalnoj Skandinaviji, oko -15, najtoplije na jugu Španije i Portugala, do 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu poslije jutarnje magle, i to uglavnom po kotlinama, dan sunčan ili malo oblačan. Na cijelom poluostrvu prijatno toplo, s temperaturom i preko 15 stepeni.

Izvor-rtcg