Danas jak vjetar i više sunca

Na sjeveru Crne Gore, danas uglavnom oblačno uz veoma slabe sniježne padavine, prvenstveno na planinama. Tokom ostatka dana nešto više sunca. Vjetrovito, sjeverni vjetar biće jak i veoma jak. Temperatura do 10 stepeni. Na jugu, pretežno sunčano do malo oblačno, ali uz jak, ujutru na udare i olujan sjeveroistočni vjetar. Temperatura do 16 stepeni.

More, umjereno talasasto. Bura jaka i veoma jaka. Tokom jutra udari će dostizati i 40 čvorova, ali od večeri u slabljenju. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u četvrtak pretežno sunčano, uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. U većini oblasti sjeverni vjetar u smirivanju. Petak nakon ponegdje maglovitog jutra, sunčan i prijatan dan za sredinu februara. Temperatura u porastu.

Na jugu, narednih dana sunčano. Sjeveroistočni vjetar u četvrtak ujutru još uvijek jak, ali će se do kasnih popodnevnih sati uglavnom smiriti. U petak toplo s temperaturom do 17 stepeni.

EVROPA

Anticiklonalno polje Sredozemlju, centralnoj i dijelom istočnoj Evropi donosi stabilno i suvo vrijeme. Krajnji zapad kontinenta, pod perifernim uticajem ciklona na Atlantiku, imaće kišovito i vjetrovito vrijeme. Najhladnije na sjeveru Rusije i Skandinavije, i dalje oko -30 tokom dana, najtoplije širom Pirinejskog poluostrva, preko 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu na zapadu i sjeveru poluostrva pretežno sunčano. Na istoku i krajnjem jugu nešto više oblaka, a na grčkim ostrvima u Egejskom moru biće i jake kiše. Svježije, najtoplije na obalama Jonskog mora, do 17 stepeni.

Izvor-rtcg