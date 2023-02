Danas je medjunarodni dan maternjeg jezika

„Pre 23 godine, današnji dan je proglašen Međunarodnim danom maternjeg jezika. U duhu proslave današnjeg dana, htela bih samo da podsetim kako je nemački oftalmolog Dr Verner Veber davne 1947-me godine izjavio kako je srpska ćirilica odmor za oči. Irski pisac Bernard Šo je u svom testamentu ostavio novčani iznos od preko 360.000 funti onom, ko uspe da reformiše engleski jezik po uzoru na Vukovu reformu (jedno slovo – jedan glas). Do danas te silne funte nisu potrošene. Oko Vukove reforme se i dan danas lome koplja koliko je zbilja doneo dobra. Jedno je sigurno. Srpski jezik je uprostio i stavio na tacnu običnom malom čoveku. Do pomenute reforme, pismenost je bila privilegija samo malog ( uglavnom dobrostojećeg) broja ljudi. Zato, budimo ponosni na ono što imamo. Kako reče Duško Radović – volite srpski jezik, on nema nikog drugog osim nas.“