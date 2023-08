Danas kiša i niže temperature

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, a mogući su kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Na sjeveru biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Prijepodne ponegdje je moguća slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno je moguć i pljusak sa grmljavinom.

Vjetar će biti slab umjeren povremeno i pojačan, južnih smjerova.

Temperatura vazduha još malo niža u odnosu na danas, i kretaće se od 16 do 23 stepena.

Na jugu biće promjenljivo oblačno. Povremeno se očekuju kiša ili pljusak sa grmljavinom, a više padavina biće u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

Vjetar će biti povremeno umjeren do pojačan južnih smjerova. Temperatura vazduha uglavnom od 25 do 28 stepeni.

More će biti umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar umjeren do pojačan južnih smjerova. Temperatura mora oko 26 stepeni. UV indeks oko 6 UV jedinica.

U četvrtak će još biti povremeno kiše, a u petak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a temperatura vazduha postepeno u blagom porastu.

Na jugu, četvrtak ujutru ili prijepodne povremeno kiša, u drugom dijelu dana sunčani periodi. U petak pretežno sunčano i osjetno toplije vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera.

Izvor-rtcg