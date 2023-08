Danas kiša i pad temperature, MUP izdao upozorenje

U Crnoj Gori danas će biti nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom.

Na sjeveru prijepodne će biti promjenljivo oblačno, u zapadnim predjelima biće kiše i grmljavine, a sredinom dana i popodne i u ostalim predjelima oblačno sa kišom i grmljavinom.

Duvaće umjeren do jak, u planinama na udare i vrlo jak, vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 18 do 27 stepeni.

Na jugu će biti promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i grmljavinom. Već u ranim jutarnjim satima, posebno na primorju očekuje se kiša sa grmljavinom.

Zbog prodora hladnog atmosferskog fronta potencijalno je moguće formiranje olujno-grmljavinsko gradonosnih oblaka, lokalno i kratkotrajno sa obilnom kišom, jakom grmljavinom i vrlo jakim-olujnim vjetrovima u zoni oblaka. Temperatura do 28 stepeni.

More će biti talasasto do jače talasasto. Vjetar uglavnom južni i jugoistočni umjeren do pojačan, a u zoni grmljavinskih oblaka očekuju se vrlo jaki vjetrovi. Temperatura mora oko 28 stepeni. UV indek je visok, oko 7 UV jedinica.

Na sjeveru u nedjelju biće promjenljivo oblačno. Tokom većeg dijela dana u većini mjesta uglavno suvo vrijeme. Kiša se očekuje ujutru, zatim ponovo popodne i naveče. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar.

U ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno povremeno sa kišom i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći, vjetar će biti u skretanju na sjeverni umjeren do pojačan.

Na jugu, u nedjelju znatno manje kiše, uglavnom ujutru i ponovo uveče. Preko dana biće promjenljivo oblačno i duži periodi suvog vremena.

Izvor-rtcg