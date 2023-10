Danas kiša i povremeni pljuskovi

U Crnoj Gori danas će biti kiše i povremenih pljuskova.

Na sjeveru rano jutru oblačno još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, tokom dana umjereno oblačno uglavnom suvo, a popodne duži periodi sunčanog vremena.

Duvaće jak na udare i vrlo jak južni vjetar koji će krajem dana oslabiti. Temperatura vazduha od 14 do 22 stepena.

Na jugu, ujutru i prijepodne pretežno oblačno, mjestimično kiša, ponegdje kraći pljuskovi sa grmljavinom.

Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima u većini mjesta uglavnom suvo.

Temperatura vazduha do 24 stepena.

More prijepodne talasasto, popodne sa tendencijom smirivanja malo do umjereno talasasto. Vjetar, rano ujutru jak na udare i vrlo jak južni, tokom dana slab do umjeren južnih smjerova.

Temperatura mora oko 22-23 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak, ujutru lokalno sa maglom dana dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima.

U utorak, ujutru lokalno sa maglam tokom dana pretežno sunčano ali sa povećanim prisustvom visoke oblačanosti i toplije.

Na jugu, u ponedjeljak, pretežno sunčano uz nešto promjenljive oblačanosti , popodne u planinama na jugozapadu moguća je kratkotrajna pojava kiše sa grmljavinom.

U utorak, pretežno sunčano ali uz dominatno prisustvo visoke prozračne oblačanosti i malo toplije.

Prognoza za Evropu

Veoma prostran ciklon sa centrom u oblasti britanskih ostrva na zapadu u pravcu centralnih dijelova i prema Baltiku donosi promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom i jakim južnim vjetrovima.

Izlovani ciklon pod službenim nazivom Bernard na jugozapadu Evrope u oblasti Pirinejskog poluostrva usloviće jako nestabilno vrijeme sa jakom kišom i sa visokim rizikom od vremenskih nepogoda i ozbiljnih problema sa obilnom količinom vode.

Jugoistočni i istočni djelovi biće pod jakim uticajem visinske tople jugozapadne struje koja donosi natprosječno visoke temperature vaduha.

Temperatura od četiri stepena u Helsinkiju do 29-30 stepeni na jugoistoku kontinenta.

Prognoza za Balkan

Područje Balkana biće pod uticajem visinske jugozapadne struje, koja na istočnoj obali Jadrana pa po dubini kopna donosi promjenljvo vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U ostalim predjelima pretežno sunčano i relativno toplo. Temperatura vazduha u najtoplijim djelovima oko 29-30 stepeni.

Zanimljivost

Tokom noći između 21. i 22. oktobra temperatura u Baru nije se spustila ispod 25 stepeni.

Na teritoriji Crne Gore ovo je istorijski rekordno najviša noćna temperatura u oktobru.

Izvor-rtcg