Danas kiša, popodne na jugu moguće nepogode

Na sjeveru Crne Gore danas prijepodne biće promjenljivo, sredinom dana i popodne pretežno oblačno povremeno sa kišom na krajnjem sjeveroistoku osjetno manje kiše i duži periodi suvog vremena. Duvaće umjeren do pojačan, povremeno na udare i jak, vjetar južnih smjerova.Najviša dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni.

Na jugu promjenljivo i nestabilno sa kišom povremeno pljuskovi sa grmljavinom, popodne i naveče moguće su lokalne olujno-vremenske nepogode. Temperatura vazduha do 29 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak uglavnom jugoistočni popodne i naveče istočnih smjerova.

Temperatura mora oko 25 stepeni. UV index, povišen do visok, oko 7 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru, u nedjelju promjenljivo do pretežno oblačno povremeno sa kišom lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana-naveče prestanak padavina. Za dane vikenda osjetno svježije. U ponedjeljak, ujutru lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije.

U nedjelju na jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima ali i sa uslovima za povremenu kišu sa grmljavinom.

Za vikend temperatura u manjem padu.

U ponedjeljak, sunčano i osjetno toplije, popodne u centralnim planinama i u regionu Orjena umjeren do pojačan razvoj oblaka. Temperatura u najtoplijim predjelima ponovo preko 30 stepeni.

Izvor-rtcg