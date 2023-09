Danas kiša, temperatura u osjetnom padu

Na sjeveru Crne Gore, prijepodne promjenljivo, a popodne pretežno oblačno, sa kišom povremeno i sa grmljavinom. Ujutru ponegdje u zapadnim dijelovima moguća je jača kiša. Temperatura vazduha od 16 do 24 stepena. Na jugu noćas i sjutra ujutru jako nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u pravcu centralnih dijelova kratkotrajno obilnija količina kiše. Sjutra prijepodne promjenljivo, povremeno kiša sa grmljavinom, popodne razvedravanje i više sunca. Krajem dana i naveče umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Temperatura u osjetnom padu, najviša dnevna oko 26 stepeni.

More, ujutru i prijepodne talasasto do jače talasasto popodne umjereno talasasto. Vjetar ujutru jugoistočni i istočni umjeren do jak a popodne i naveče u skretanju na sjeveroistočni umjeren naveče tokom noći na udare i jak. Temperatura mora do 24 stepena.

Na sjeveru u ponedjeljak, umjereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, popodne duži periodi suvog vremena i osjetno svježije. Utorak pretežno sunčano i toplije. U ponedjeljak i utorak, duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar.

Na jugu, u ponedjeljak promjenljivo oblačno, povremeno kiša, pljuskovi sa grmljavinom, popodne uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodima, naveče ponovo kiša sa grmljavinom. U utorak sunčano i primjetno toplije. U ponedjeljak i utorak, duvaće umjeren do jak povremeno na udare i vrlo jak sjeveroistočni vjetar.

EVROPA

Sjutra najveći dio kontinenta biće pod uticajem anticklona, polje visokog pritiska, stacionaran atmosferski sistem koji donosi stabilno i vedro vrijeme. Ciklon u centralnom Mediteranu u kome cirkuliše odsječeno jezgo hladne vazdušne mase, donosi promjenljvo i nestabilno vrijeme u regionu Italije i Jadrana pa sve u pravcu Madjarske i Slovačke.

Veoma jak i prostran ciklon na sjeveroistoku Atlantika donosi nestabilno vrijeme i olujne južne vjetrove u regionu Britanskih ostrva i Sjevernog mora i na jugozapadu Norveške.

Jugozapadni i jugoistočni dijelovi kontinenta biće pod uticajem odvojenih toplih vazdušnih masa koje donose sunčano i natproječno toplo vrijeme. Temperatura vazduha od 14 stepeni u Ljubljani do 35 u Atini.

BALKAN

Zapadni Balkan i region Jadrana biće pod snažnim uticajem ciklona sa centrom u oblasti Jadrana koji donosi jako nestabilne vremenske prilike, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Na istočnoj obali južnog Jadrana pa po dubini kopna ovaj sistem će isporučiti obilnu količinu kiše sa visokim rizikom od olujno vremenskih nepogoda. Istočni Balkan sunčano i natprosječno toplo, tek naveče ponegdje kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Veliki termički kontrast izmedju temperature na sjeverozapadu i jugu Balkana. Najtoplije u Atini oko 35 stepeni

Zanimljivost:

Danas u Baru i Ulcinju temperatura je dostigla i prešla 32 stepena. Ovo su novi istorijski dnevni temperaturni rekordi za današnji dan. Ovo je posljedica ciklona koji će tokom noći pogoditi južni Jadran i područje Crne Gore.

Izvor-rtcg