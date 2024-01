Danas kišovito, na sjeveru moguć i snijeg

Od danas promjena vremena – očekuju se padavine, biće kiše, a na sjeveru moguć snijeg i susnježica.

Na sjeveru će sjutra biti kišovito.

U noći na utorak kiša će u višim, a i u nekim nižim predjelima, preći u susnježicu i snijeg. Znatno manje kiše u Polimlju i Pljevaljskoj kotlini, uz duža razdoblja suvog vremena. Vjetar umjeren do jak, južni. Temperatura do osam stepeni.

Na jugu, pretežno oblačno sa čestom kišom. U drugom dijelu dana više kiše. Naročito u večernjim satima očekuje se jača kiša i obilniji pljuskovi.

Vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak, južni. Temperatura do 14 stepeni.

More umjereno, u drugom dijelu dana i jače talasasto. Jugo umjeren do jak, na udare i veoma jak, do 25 čvorova. Temperatura mora oko 14°C.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak smjenjivanje oblaka i sunca, moguće su veoma slabe padavine, u višim predjelima snijeg, u nižim kiša i susnježica, uglavnom prijepodne.

Vjetar umjeren, na planinama pojačan sjeverni i sjeveroistočni.

U srijedu promjenljivo sa mjestimičnom slabom kišom. Od jutra vjetar ponovo okreće na južni i naglo jača. Temperatura u utorak u naglom, kratkotrajnom padu, u srijedu ponovo u porastu.

Na jugu, u utorak promjenljivo, samo ponegdje moguća slaba kiša, uglavnom ujutru. Vjetar će tokom dana nakratko okrenuti na buru i biće umjerena do jaka, već ka kraju dana u slabljenju.

U srijedu promjenljivo, u večernjim satima kiša. Ponovo jak, na udare i veoma jak jugo. Temperatura u srijedu u blagom porastu.

EVROPA

Dominantan uticaj na vrijeme u Evropi ima ciklon sa centrom iznad Baltičkog mora i njegova dolina, koji donosi snijeg cijelom sjeveru kontinenta. Kiše će biti na Balkanu, jugu Francuske i na Pirinejskom poluostrvu.

Najhladnije u Rusiji, do -30, najtoplije na jugu Portugala, do 18°C.

BALKAN

Na Balkanu oblačno uz kišu, najviše kiše u večernjim satima u zaleđu našeg dijela Jadrana. U kasnim noćnim satima kiša će preći u susnježicu ili snijeg u Slavoniji i Vojvodini, a moguća je i ledena kiša.

Najhladnije na jugu Bugarske, najtoplije u Grčkoj, do 16°C.

Izvor-rtcg