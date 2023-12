Danas kišovito, u planinama snijeg

U Crnoj Gori danas će biti kišovito, a na sjeveru je moguće da u višim planinama pada snijeg.

Na sjeveru će biti pretežno oblačno sa umjerenom, ponegdje moguće i jakom kišom.

Krajem dana ili tokom noći padavine će znatno oslabiti, a u višim planinama će preći u slab snijeg.

Prijepodne će još biti pojačanog južnog vjetra, koji će krajem dana ili tokom noći skrenuti na sjeverni smjer i pojačati. Temperatura vazduha, od 7 do 11 stepeni.

Na jugu će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, lokalno su moguće umjerene do obilne količine kiše.

Do večernjih sati padavine će zanatno oslabiti ili prestati. Prijepodne ponegdje umjeren do jak južni i istočni vjetar, krajem dana ili tokom noći pojačan i jak sjeverni. Temperatura vazduha i dalje dosta visoka za ovo doba godine, i kretaće se do 17-18 stepeni.

More će biti umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar prijepodne umjeren do jak južni i jugoistočni, poslijepodne slab do umjeren promjenljivog smjera, a tokom noći pojačan i jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana, u petak i subotu jako zahlađenje, uz jak na udare i olujni sjeverni vjetar, u petak će provijavati slab snijeg, dok će u subotu biti uglavnom suvo uz dosta oblaka.

U petak će biti vjetrovito i prohladno, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u subotu još više sunčanih perioda. Duvaće pojačan i jak, na udare olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Prognoza za Evropu

Ciklon sa centrom na sjeveru kontinenta, pruža dolinu preko dijela zapadne Evrope i većeg dijela zapadnog Mediterana, koja se postepeno premješta istočnije, prema centralnom Mediteranu i većem dijelu centralne i južne Evrope, donoseći mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, a u planinskim predjelima susnježicu i snijeg.

Malo kiše biće još duž zapadne obale, a na sjeveroistoku ponegdje slabog do umjerenog snijega. Najviše suvog vremena, na Pirinejima, a najtoplije u južnim i istočnim predjelima.

Temperatura vazduha od minus 8 stepeni u Oslu do 22 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na sjeverozapadu Balkana doći će do prestanka padavina i postepenog razvedravanja, dok će u centralnim i južnim predjelima padavine pojačati, a krajem dana ili tokom noći u planinama preći u susnježicu i snijeg.

U južnim i jugoistočnim oblastima će duvati umjeren do jak južni, a u sjeverozapadnim i zapadnim jak sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 10, a na jugu i jugoistoku oko 20 stepeni.

Zanimljivost

Na današnji dan 2003. godine u Baru izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 21 stepen.

O velikom temperaturnom kontrastu na prostoru Crne Gore govori i podatak da je razlika izmedju najviše i najniže izmjerene temperature samo za današnji dan na teritoriji Crne Gore 43 stepena.

U Kolašinu je 13. decembra 2012. godine u jutarnjim satima izmjerena je najniža temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od minus 22 stepena.

Istog jutra temperatura se spustila do minus 21 u Pljevljima i Rožajama i do minus 20 u Žabljaku.

Izvor-rtcg