Danas niska oblačnost, temperatura do 30 stepeni

Na sjeveru Crne Gore, ujutru po kotlinama magla ili niska oblačnost, tokom dana promjenljivo oblačno s više sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, južni. Temperatura od 21 do 28 stepeni.

Na jugu, pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, i dalje prilično toplo. Vjetar slab do umjeren južni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

MORE, malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni. Temperatura mora do 24 stepena, a UV indeks oko 5 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru, u četvrtak i petak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, dok popodne ponegdje može biti kratkotrajne kiše i grmljavine. Tokom jutra po kotlinama magla ili niska oblačnost, a vjetar umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Temperatura bez bitnije promjene.

Na jugu, oba dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i realnim izgledima za kišu ili lokalno pljusak s grmljavinom, naročito tokom četvrtka. Mjestimično vjetar umjeren do pojačan, južni i jugoistočni, a temperatura malo niža u odnosu na srijedu.

