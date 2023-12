Danas oblačno, ali suvo, temperatura do 16 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas ujutru lokalno sa maglom tokom dana pretežno sunčano uz nešto više oblačnosti tokom popodneva. Tokom noći pretežno oblačno i uglavnom suvo. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 13 stepeni. Na jugu, prijepodne malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, popodne naoblačenje, naveče i tokom noći oblačno, a oko ponoći na primorju će početi kiša. Temperatura vazduha na primorju do 16 stepeni.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar slab ujutru istočni tokom dana zapadni, a uveče umjeren jugoistočni. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, sam početak Nove godine biće u znaku oblačnog vremena, prvog dana kiša, drugog dana u većini mjesta uglavnom suvo tek ponegdje sa vrlo slabom kišom. U najvišim planinama povremeno će biti vrlo slabog snijega.

Na jugu, početak Nove godine u znaku kiše, prvog dana kiša povremeno jača kiša, a drugog dana slabija kiša i sa dužim periodima suvog vremena i kraći sunčani periodi.

EVROPA

Snažan ciklon sa centrom u regionu britanskih ostrva i baričkom dolinom nestabilnsoti koja se meridionalno pruža preko zapadne Evrope, na zapadu kontinenta u pravcu centralnih dijelova i prema Baltiku donosi kišu mjestimično obilnije padavine a u regionu Alpa intenzivnije sniježne padavine. U centralnom i istočnom Sredozemlju povremeno slabija kiša. Na jugozapadu više sunčanog vremena. Mediteran i dio centralne Evrope biće pod uticajem tople vazdušne mase. Najviša dnevna temperatura vazduha od ledenih minus 11 stepeni u Helsinkiju do 17 u Atini.

BALKAN

Danas,u većini mjesta Balkana pretežno sunčano i natprosječno toplo. U regionu Slovenije u pravcu Dalmacije naoblačenje sa kišom i grmljavinom. Takođe u perifernim jugoistočnim dijelovima moguća je slabija kiša. Krajem dana i tokom noći na zapadu Balkana oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni.

Zanimljivost

30. decembra 2014. godine u jutarnjim satima u Žabljaku temperatura se spustila do, rekordnih za današnji dan, skoro minus 19 stepeni. Ovih dana, zvanično stižu podaci sa istoka Sibira – Rusije, koji pokazuju šta je hladnoća, temperatura se jutros spustila do minus 57 stepeni, a tokom decembra u 17 dana temperatura je bila ispod minus 50 stepeni. Što je blagotvorno za stanje permafrosta

Izvor-rtcg