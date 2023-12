Danas oblačno, bez padavina

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, bez padavina.

Na sjeveru biće umjereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo i nešto toplije vrijeme. Duvaće slab do umjeren, u višim planinskim predjelima i pojačan vjetar zapadnih smjerova.

Ujutru je ponegdje po kotlinama moguća magla. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 11 stepeni.

Na jugu, promjenljivo oblačno, na primorju duži sunčani periodi, dok će u kontinentalnim predjelima biti više oblaka. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura vazduha tokom dana u najtoplijim oblastima do 16-17 stepeni.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, U nedjelju i ponedjeljak se nastavlja promjenljivo vrijeme, uz sunčane periode i oblake, ali uglavnom bez padavina. Ujutru po kotlinama ponegdje magla, ili povećana niska oblačnost. Vjetar zapadnih smjerova, uglavnom slab do umjeren.

Na jugu, u nedjelju i ponedjeljak će takođe biti sunčanih perioda i oblaka, sa malim izgledima za lokalnu pojavu slabe kiše. Zadržaće se toplo vrijeme za ovo doba godine.

Prognoza za Evropu

Prostrani ciklon koji se pruža od sjeverozapada prema jugoistoku kontinenta, sa centrom oko baltičkih zemalja, sa dosta hladnim vazduhom u gornjem dijelu i jakim zapadnim vjetrovima u zadnjem dijelu, postepeno se spušta prema centralnim predjelima i premješta istočnije.

Slab do umjeren snijeg mjestimično se očekuje u Skandinaviji i na sjeveroistoku kontinenta, dok se nešto više kiše a u planinama i snijega, očekuje u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i dijelu centralne Evrope. Na jugozapadu i na Mediteranu uglavnom sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine.

Temperatura vazduha od minus 9 stepeni u Oslu do 19 u Atini.

Prognoza za Balkan

Danas će iznad većeg dijela Balkana biti suvo uz sunčane intervale i umjerenu oblačnost.

Više oblaka uz mjestimično slabu do umjerenu kišu se očekuje u sjeveroistočnim predjelima Bosne i većem dijelu Srbije.

Najviša dnevna temperatura vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine, a na jugu Balkana i do 20 stepeni.

Zanimljivost

Na dan 22. decembra 1967. godine u jutarnjim satima u Beranama temperatura se spustila do rekordnih minus 22,5 stepeni, a u Pljevljima do minus 21 stepen.

Istog jutra u Podgorici temperatura se spustila do minus 6 stepeni što je najniža jutarnja temperatura za 22. decembar.

U Baru, na isti datum 1979. godine temperatura je dostigla 21 stepen i to je najviša temperatura za taj dan u Crnoj Gori.

Na području Glavnog grada najtopliji 22. decembar bio je 1963. godine sa temperaturom od 18 stepeni.

Izvor-rtcg