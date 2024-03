Danas oblačno i suvo vrijeme

U Crnoj Gori danas će biti oblačno i uglavnom suvo vrijeme.

Na sjeveru Crne Gore, umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Ujutru po kotlinama moguća magla. Vjetar slab, promjenljiv. Temperatura do 10 stepeni.

Na jugu, malo do umjereno oblačno uz duže sunčane periode, i toplije nego danas. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i

jugoistočni. Temperatura do 16-17 stepeni.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, ujutru sjeveroistočni, tokom dana južni i jugoistočni. Temperatura mora 15 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, za vikend umjereno do potpuno oblačno, oba dana poslijepodne ili tokom noći mjestimično slaba do umjerena kiša. U subotu vjetar umjeren do pojačan, a u nedjelju jak, na planinama i veoma jak, južni. U nedjelju porast temperature.

Na jugu, za vikend, pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom popodne i tokom noći. Vjetar u subotu pojačan, a u nedjelju jak južni i jugoistočni. U subotu pad, a u nedjelju porast temperatura.

Prognoza za Evropu:

Sjutra mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, na Pirinejima, zapadnom Mediteranu, južnim i centralnim predjelima Francuske, a tokom noći i na Apeninskom poluostrvu. Slabe kiše biće i na jugu i jugoistoku, a na sjeveroistoku slabog snijega. Veći dio zapadnih centralnih i sjevernih predjela u znaku je promjenljivog ali i suvog vremena. Tempertatura u glavnim gradovima od -1 stepen u Moskvi do 17 u Atini.

Prognoza za Balkan:

Na Balkanu promjenljivo do potpuno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima i duž jadranske obale. Najsvježije će biti u Sloveniji, Bugarskoj i Turskoj, dok se duž morskih obala očekuje temperatura oko 15 stepeni.

Zanimljivost:

Svjedoci smo da je temperatura u januaru, februaru i početkom marta iznad prosjeka. Što se tiče padavina, za prva dva mjeseca u granicama su normale za veći dio zemlje. Prognoze za mart predviđaju srednju količinu padavina u Pljevljima 51, Podgorici 153, a na Cetinju 336 lit/m2 i očekuje se da će biti ostvarene.

Izvor-rtcg