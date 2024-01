Danas oblačno, kiša povremeno

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje mogući i pljuskovi, a lokalno i grmljavina.

Na sjeveru Crne Gore promjenljivo sa dosta sunčanih intervala, ali i sa čestom kišom, po kotlinama uglavnom suvo.

Vjetar umjeren do pojačan južni, prema kraju dana u slabljenju. Temperatura od 7 do 15 stepeni.

Na jugu takođe promjenljivo uz moguću kišu, naročito na jugoistoku u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša temperatura do 16 stepeni.

More malo talasasto, vjetar južni i jugoistični, slab. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Crna Gora tri dana

Na sjeveru, u petak oblačno, tmurno, u jutarnjim satima magla po kotlinama, u noći na subotu slaba kiša.

U subotu takođe oblačno, sa povremenom kišom, kasno uveče na planinama susnježica ili snijeg.

Vjetar u petak slab, u drugom dijelu dana u jačanju, južnih smjerova, u subotu slab do umjeren, samo na planinama pojačan do jak.

Temperatura bez bitnijih promjena, do 15 stepeni.

Na jugu u petak oblačan sa sunčanim intervalima, u subotu više sunca.

Samo slaba kiša moguća je u noći petak na subotu u centralnim predjelima, a u subotu veče jača kiša u svim oblastima. Na primorju vjetar slab do umjeren, na zapadu u subotu ujutru i pojačan do jak, zapadni. Temperatura u blagom porastu, do 18 stepeni.

Izvor-rtcg