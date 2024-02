Danas oblačno, krajem dana kiša

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, mjestimično kiša. U popodnevnim satima ili krajem dana u većem dijelu zemlje kiša, tokom noći intenzivnije padavine. Vjetar južni, umjeren i jak, na udare veoma jak, krajem dana i tokom noći ponegdje na udare i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od nula do devet, najviša dnevna od šest do 16 stepeni.



Na sjeveru Crne Gore – pretežno oblačno i vjetrovito, povremeno sa slabom, krajem dana i tokom noći i umjerenom kišom. Na krajnjem sjeveru duži periodi suvog vremena. Vjetar pojačan i jak južni i jugozapadni. Temperatura do 13 stepeni.

Na jugu, Pretežno oblačno sa slabom do umjerenom, a tokom noći i jakom kišom. Vjetar pojačan i jak jugoistočni. Temperatura do 16 stepeni.

MORE, talasasto. Vjetar jak južni i jugoistočni. Temperatura mora14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, za vikend kišovito, naročito tokomsubote, dok će u nedjelju biti manje padavina. Vjetar pojačan i jak južni, na udare i olujni.

Na jugu, u subotu i nedjelju pretežno oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina i jak južni vjetar. U jugozapadnim i zapadnim predjelima moguće su obilne padavine. U nedjelju će kiša i južni vjetar oslabiti.

Evropa:

Ciklon sa sjeverozapada Evrope zahvata zapadne i centralne predjele donoseći mjestimično kišu i jak južni i jugozapadni vjetar. Više padavina biće na jugu Njemačke, u Šavajcarskoj, Austriji, Mađarskoj i na većem dijelu Apeninskog poluostrva. Na sjeveroistoku, istoku i u centralnom Mediteranu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura u glavnim gradovima: od 2 stepena u Moskvi do 19 u Atini i Beogradu.

Balkan:

Širi se zona padavina i na Balkanskom polustrvu, tako da se na području Slovenije očekuje jača kiša, a samo će se na istoku, jugoistoku i ponegdje u centralnim predjelima zadržati suvo vrijeme. Temperatura i dalje prilično visoka za ovo doba godine. U većini mjesta od 15 do 19 stepeni. Samo će na krajnjem sjeverozapadu biti niža.

Izvor-rtcg