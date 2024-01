Danas oblačno sa slabom kišom

Na sjeveru Crne Gore umjereno do potpuno oblačno ponegdje sa slabom kišom. Tokom jutra po kotlinama moguća magla. Vjetar umjeren u planinama pojačan i jak, jugozapadni. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Na jugu, pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren južni. Temperatura do 15 stepeni.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u četvrtak i petak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U prijepodnevnim po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni.

Na jugu, umjereno do pretežno oblačno, u četvrtak prijepodne, a u petak krajem dana i tokom noći moguća kiša. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južni i jugoistočni.

Evropa

U zapadnim i centralnim predjelima mjestimično kiša i jak jugozapadni i zapadni vjetar. Ponegdje kiša i na Balkanskom i Apeninskom poluostrvu, a na sjeveru i sjeveroistoku još hladnije, sa slabim do umjerenim snijegom. U ostalim predjelima uglavnom suvo. Temperatura od minus 26 u Moskvi do 17 stepeni u Atini.

Balkan

Na Balkana umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom ponegdje i umjerenom kišom. Temperatura od 8 stepeni u Skoplju do 17 u Atini.

Izvor-rtcg