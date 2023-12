Danas oblačno, temperatura do 15 stepeni

Na sjeveru Crne Gore, pretežno oblačno u najnižim predjelima susnježica i slaba kiša, a u ostalim djelovima slab snijeg. Padavine uglavnom prijepodne, popodne osjetno manje padavina sa djelimičnim razvedravanjem. Duvaće pojačan jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 10 stepeni. Na jugu, prijepodne pretežno oblačno povremeno sa kišom, popodne promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Popodne i naveče pojačan vjetar zapadnih smjerova. Temperatura vazduha tokom dana do 15 stepeni.

More, umjereno talasasto. Vjetar ujutru umjeren sjeveroistočni, tokom dana slab do umjeren, popodne i naveče pojačan do jak zapadnih smjerova. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u subotu pretežno oblačno i uglavnom suvo sa pojačanim zapadnim i jugozapadnim vjetrom.

U nedjelju, promjenljvo do pretežno oblačno povremeno sunčani periodi i malo toplije.

Na jugu, u subotu umjereno do potpuno oblačno, povremeni sunčani periodi ali i sa uslovima za sporadičnu pojavu kratkotrajne slabe kiše. U nedjelju, umjereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura u blagom porastu.

EVROPA

Prostran ciklon pod službenim nazivom ZOLTAN sa centrom u regionu Baltika u kome cirkuliše hladna vazdušna masa, sjutra iznad centralnih dijelova kontinenta prema istoku i jugoistoku i u regionu Baltika donosi oblačno vrijeme sa kišom i snijegom i jakm udarima zapadnog i sjeverozapadnog vjetra u sjeverozapadnim i centralnim dijelovima kontinenta. Jugozapadni dio kontinenta i zapad Mediterana biće pod snažnim uticajem Azorskog anticiklona i tople vazdušne mase koji donose sunčano i

Natposječno toplo vrijeme za ovo doba godine. Temperatura vazduha od -1 stepen u Oslu do 17 u Atini.

BALKAN

Na zapadu Balkana prijepodne oblačno sa kišom u višim predjelima susnježica i snijeg popodne postepeno razvedravanje sa više sunca. u ostalim dijelovima pretežo oblačno povremeno sa kišom u višim predjelim susnježica i snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha do 17 stepeni.

Zanimljivost

Na današnji dan 1967. godine u jutarnjim satima u Pljevljima izmjerena je najniža temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od minus 22 stepena što je za 17 stepeni ispod uobičajene za današnji dan, istog jutra u Beranama temperatura se spustila do minus 20 stepen

Izvor-rtcg