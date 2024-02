Danas oblačno, temperatura na jugu i preko 20 stepeni

Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo oblačno, sunčani periodi i oblaci, ali uglavnom bez kiše. Ujutru po kotlinama ponegdje kratkotrajno magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni. Temperatura do 18 stepeni. Na jugu, sjutra više oblaka, povremeno sunčani periodi, a malo kiše ponegdje se očekuje kasno tokom noći. Vjetar povremeno umjeren do pojačan jugoistočni i istočni. Dnevna temperatura, preko 20 stepeni.

More, umjereno talasasto, tokom noći talasasto. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru – u četvrtak i petak promjenljivo do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vjetar južni, slab do umjeren, u planinama i pojačan. Temperatura postepeno u padu, malo izraženije u petak.

Na jugu, u četvrtak umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom, a u drugom dijelu dana ponegdje i umjerenom kišom. I u petak će biti kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar povremeno umjeren do pojačan istočni. U petak malo svježije.

Evropa

Ciklon iznad zapadnog i centralnog Mediterana, sa centrom u Tirenskom moru, zadržava se na tom prostoru i donosi mjestimično kišu, pljuskove i grmljavinu. Na području Alpa kiša i snijeg, kao i duž zapadne obale Skandinavije, dok će slabe kiše ponegdje biti na britanskim ostrvima, u baltičkim zemljama i Grčkoj. U istočnim, i većini zapadnih i centralnih predjela promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. I dalje su jug i jugoistok najtoplije oblasti kontinenta, s dnevnom temperaturom oko 20 stepeni, dok će na sjeveru i sjeveroistoku najviša dnevna temperatura biti oko nule.

Balkan

I sjutra iznad većeg dijela Balkana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovo doba godine. Kiša mjestimično u Sloveniji, duž jadranske obale i na području Grčke. Temperatura u većini mjesta od 15 do 20 stepeni, a ponegdje duž morskih obala i preko 20 stepeni.

Zanimljivost:

Svjedoci smo da je ovih dana neuobičajeno toplo za ovo doba godine u našem regionu. Juče je u Crnoj Gori izmjerena najviša temperatura od početka godine. Na primorju od 20 do 22, a na području Ulcinja čak 23,4 stepena. U Podgorici je bilo 21,8, a u sjevernim predjelima uglavnom, od 15 do 19 stepeni.

