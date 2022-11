Danas oblačno, tokom noći kiša

Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 8, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni.

Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom krajem dana i tokom noći sa padavinama, na jugu kiša a u sjevernim predjelima snijeg.

Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 8, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni.

Podgorica: Umjereno do potpuno oblačno, krajem dana i tokom noći kiša. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 14 stepeni.

Izvor-dan.me