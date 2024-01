Danas oblačno, tokom noći mjestimično kiša

U Crnoj Gori prijepodne će biti promjenljivo oblačno uz kraće sunčane intervale, sredinom dana se očekuje naoblačenje, a tokom noći mjestimično kiša. Jutarnja temperatura od nula do devet, najviša dnevna od osam do 17 stepeni.



Na sjeveru CG – prijepodne malo sunčanih perioda, zatim pretežno oblačno, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Poslijepodne i tokom noći jak južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni.

Na jugu – prijepodne promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana naoblačenje, a tokom noći slaba kiša. Vjetar umjeren do jak, tokom noći ponegdje i veoma jak, južni i jugoistočni. Temperatura do 17 stepeni.

MORE, umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren, poslijepodne i tokom noći jak, južni i jugoistočni. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana – za dane vikenda, pretežno oblačno, povremeno slaba, a u nedjelju i umjerena kiša. U nedjelju krajem dana na planinama snijeg. Vjetar u subotu jak južni, a u nedjelju umjeren, promjenljiv. U subotu prilično toplo za ovo doba godine, a u nedjelju postepen pad temperature.

Na jugu – u subotu i nedjelju pretežno oblačno, povremeno kiša. Od subote veče jače padavine, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U subotu jak južni vjetar, koji će u nedjelju znatno oslabiti. U subotu gotovo proljećna temperatura, dok će u nedejlju biti malo svježije.

Prognoza za Evropu:

Od britanskih ostrva i Pirineja, do afričke obale, prema zapadanoj Evropi i zapadnom Mediteranu, skoro do centralnih predjela, mjestimično kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina, a u višim planinskim predjelima snijeg. Najviše padavina očekuje se na sjeveru Italije, u Švajcarskoj i na širem području Alpa. Na sjeveru i sjeveroistoku zadražava se ekstremno niska temperatura uz slab snijeg. Na jugu, jugoistoku i centralnom Mediteranu suvo sa sunčanim periodima. Najviša temperatura od minus 25 u Oslu do 20 stepeni u Atini.

Prognoza za Balkan:

Sa sjeverozapada i zapada postepeno se širi kišni talas, ali će u centralnim, južnim i jugoistočnim oblastima i dalje biti suvo sa sunčanim periodima. Najviša temperatura do 20 stepeni Atini.

Izvor-rtcg