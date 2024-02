Danas oblačno, za vikend kišovito

Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo do pretežno oblačno. Na krajnjem sjeveru sunčani periodi, a na početku sjevernih predjela, ponegdje slaba kiša. Vjetar umjeren do jak južni. Temperatura do 14 stepeni. Na jugu, promjenljivo oblačno i uglavnom suvo. Samo ponegdje uz malo kiše. Vjetar južni i jugoistočni u pojačanju, u pojedinim mjestima i jak. Temperatura na primorju do 18 stepeni.

More, talasasto do jače talasasto. Vjetar pojačan i jak, južni i jugoistočni. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, za vikend umjereno do potpuno oblačno. Povremeno kiša, ili pljusak s grmljavinom. Ponegdje se očekuje umjerena do obilna kiša. Vjetar južni, pojačan i jak, povremeno na udare i veoma jak. Temperatura bez promjene ili u manjem padu.

Na jugu, za vikend kišovito, uz pljuskove i grmljavinu, i mjestimično umjerene do obilne padavine. Od subote popodne do sredine dana u nedjelju očekuje se obilnija kiša. Vjetar pojačan i jak, ponegdje veoma jak, južni i jugoistočni. Temperatura u nedjelju u manjem padu.

Prognoza za Evropu:

Sa zapada i jugozapada prema centralnoj Evropi širi se talas koji donosi mjestimično kišu, pljuskove i grmljavinu, praćene jakim južnim i jugozapadnim vjetrom. Najviše padavina očekuje se na Pirinejima i širem području Alpa. Na sjeveru i sjeveroistoku i dalje veoma hladno. U centralnom Mediteranu, na jugu i jugoistoku suvo sa dužim sunčanim periodima. Temperatura od minus 11 stepeni u Helsinkiju do 22 u Beogradu.

Prognoza za Balkan:

Na sjeverozapadu umjerena do jaka, a ponegdje duž jadranske obale slaba kiša. U većini ostalih predjela promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, dok će na jugu i jugoistoku biti sunčano. Mjestimično će duvati pojačan i jak jugo. I dalje neuobičajeno toplo za ovo doba godine.

Izvor-rtcg