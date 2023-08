Danas osjetno svježije, kiša u prvom dijelu dana

U Crnoj Gori danas će biti osjetno svježije vrijeme uz povremenu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Na sjeveru Crne Gore promjenljivo i nestabilno povremeno kiša ili pljusak s grmljavinom, naročito u ranim jutarnjim satima. Tokom dana duži periodi suvog vremena sa sunčanim intervalima. Vjetar umjeren povremeno pojačan i jak južni. Temperatura osjetno niža.

Na jugu, promjenljivo i svježije i u južnim predjelima, uz nešto više padavina u prvom dijelu dana i tokom noći. Vjetar umjeren do jak južni. Temperatura do 29 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak jugoistočni i južni. Temperatura mora do 26 stepeni. UV index, visok, oko 6 UV jedinica.

Kiša i narednih dana

Narednih dana, u srijedu i četvrtak, promjenljivo, biće sunčanih perioda, ali povremeno i kiše i grmljavine, češće tokom srijede. Duvaće umjeren do pojačan vjetar južni. Temperatura u srijedu u daljem padu, a u četvrtak bez promjene.

Na jugu, u srijedu i četvrtak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U srijedu češća pojava kiše, a u četvrtak duži sunčani periodi. Povremeno će duvati umjeren do pojačan južni vjetar. U srijedu će se nastaviti trend pada temperature, dok se u četvrtak očekuje blagi porast.

