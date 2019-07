Danas počinji 56. MOSI – najveća sportska zvijezda Goran Cerović

Nesumljivo najveća sportska zvijezda 56. MOSI koje će, danas biti svečano otvorene na Sokolcu i trajati do 7. jula 2019. godine, -biće stameni Pljevljak Goran Cerović koji je do sada čak 8 puta osvajao pobjednički pehar u biciklizmu, što do sada nikome nije uspjelo u višedecenijskoj tradiciji ove nekada najveće stalne sportske manifestacije Jugoslavije.

Dugo vremena je biciklizam bio u centru sportskih zbivanja na MOSI, popularan i kvalitetan.

Primat su prvo držali Pribojci, pa Bjelopoljci, Novopazarci i ponovo Bjelopoljci, a zadnjih nekoliko godina, Pljevljaci – prvenstveno zahvaljujući Goranu.

Nema sumlje da će Goran Cerović pokušati da i po deveti put bude najbolji biciklista na MOSI.

Aktuelni je Šampion Crne Gore i na osnovu rezultata postignutih na međunarodnim trkama u 2019. godini- veliki je favorit na 56. MOSI.

To potvrđuje Goranov veliki uspjeh na MTB UCI MEDJUNARODNOJ TRCI koja je prošle nedjelje održana u Metkoviću (Hrvatska) kada je u kategoriji ,,ELITE,, osvojio drugo mjesto što mu je donijelo novih 29 Svjetskih bodova za buduću Olimpijadu.

Branko Hajduković