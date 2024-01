Danas povremeno kiša, na sjeveru snijeg

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a najviša dnevna temperatura iznosiće 14 stepeni.

Narednih dana oblačno tmurno i uglavnom suvo, uz pojačan sjeverni vjetar.

Crna Gora-Sjever

Na sjeveru Crne Gore, oblačno, povremeno sa snijegom, a ponegdje u nižim predjelima moguće i susnježicom. Više padavina u prvom dijelu dana. Očekuje se i formiranje sniježnog pokrivača na čitavom prostoru. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni.

Crna Gora-Jug

Na jugu, pretežno oblačno, povremeno kiša, a u prvoj polovini dana u jugoistočnim predjelima i pljuskovi sa grmljavinom. Poslijepodne padavine će oslabiti, na jugozapadu i prestati. Vjetar istočni umjeren do jak. Temepratura od 12 do 14 stepeni.

More, umjereno do talasasto. Vjetar umjeren do jak jugoistočni i istočni. Temperatura mora oko 15 stepeni.

CG tri dana-Sjever

Narednih dana, u utorak oblačno tmurno i uglavnom suvo, uz pojačan sjeverni vjetar, u srijedu ujutru ili prijepodne magla ili niska oblačnost i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano, i nekloliko stepeni toplije vrijeme.

CG tri dana-Jug

Na jugu, u utorak i srijedu sunčano, uz povremeno malu do umjereno oblačnost, prohladno uz pojačan i jak sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu osim na krajnjem jugoistoku znatno oslabiti.

Evropa:

Iznad većeg dijela Mediterana, jugoistočnih, istočnih, i dijela centralnih predjela, zadržavaju se padavine. Sjever i sjeveroistok, su i dalje pod ledenim vazduhom, a serija talasa na tom području uslovljavaju mjestimično snijeg. Najhladniji glavni grad je Moskva, sa minus 17 stepeni, a najtoplija Atina sa 17 stepeni.

Balkan:

Hladan vazduh sa sjevera i zapada se proširio na veći dio Balkana. Slabe sniježne padavine, a samo se na području Grčke i Turske zadržalo relativno toplo vrijeme ponegdje sa kišom. U većini predjela dnevna temperatura oko nule ili malo niža, a na jugu i jugoistoku oko 15 stepeni.

Izvor-rtcg