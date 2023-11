Danas pretežno oblačno, povremeno kiša

Danas će u Crnoj Gori biti pretežno oblačno vrijeme, uz kišu povremeno. Tokom noći postepeno razvedravanje. Vjetar umjeren do pojačan jugozapadni, tokom noći u skretanju na sjeverni, slab do umjeren. Temperatura od 9 do 16 stepeni.

Na jugu, pretežno oblačno, povremeno s kišom. Popodne djelimično razvedravanje. Tokom noći prestanak padavina. Vjetar umjeren, ponegdje pojačan sjeverni. Temperatura do 21 stepen.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Tokom noći pojačan do jak sjeveroistočni. Temperatura mora oko 20 stepeni.

Narednih dana…

Na sjeveru u četvrtak ujutru lokalno magla, tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz promjenljivu oblačnost. U petak, oblačno s kišom, popodne u planinama kratkotrajno intenzivniji snijeg i formiranje sniježnog pokrivača. Vjetar jak južni. U planinskim predjelima udari južnog vjetra olujne jačine. Tokom noći vjetar u naglom skretanju na sjeverni.

Na jugu, u četvrtak, pretežno sunčano uz povećanu oblačnost i relativno toplo za ovo doba godine. U petak oblačno i nestabilno s kišom i grmljavinom. Popodne se očekuje jača kiša i obilnije padavine, s rizikom od veće količine vode u urbanim sredinama. Vjetar jak južni, tokom noći u skretanju na sjeverni, na udare i vrlo jak.

Interesantan podatak – 14. novembra 2018. godine u Herceg Novom izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 26 stepeni. Istog dana temperatura u Baru je dostigla skoro 24 stepena.

Izvor-rtcg