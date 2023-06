Danas pretežno oblačno, povremeno slaba kiša

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno oblačno, povremeno slaba kiša, ponegdje kraći pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Temperatura vazduha od 14 do 21 stepen. Na jugu ujutru pretežno oblačno ponegdje slaba kiša tokom dana razvedravanje. Duvaće umjeren povremeno na udare i jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura do 29 stepeni.

More umjereno talasasto. Vjetar umjeren povremeno na udare i jak sjevernih smjerova. Temperatura mora oko 24 stepena. UV index, u zenitnom položaju sunca vrlo visok, oko 8 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru, u nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima popodne tek ponegdje u planinama moguća je kratkotrajna kiša. Duvaće umjeren sjeverni vjetar. U ponedjeljak, ujutru lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i primjetno toplije.

Na jugu, u ponedjeljak i utorak sunčano i osjetno toplije. Tokom popodneva u centralnim planininskim dijelovima i u regionu Orjena pojačan razvoj oblaka. Temperatura narednih dana u osjetnom porastu.

U Evropi jugoistočni, istočni dio centralne Evrope biće pod uticajem prostrane visinske baričke doline nestabilnosti koja će usloviti promjenljive i nestabilne vremenske prilike, jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom na jugoistoku kontinenta i djelimično u centralnim i istočnim predjelima. U zapadnom i centralnom mediteranu jača uticaj termobaričkog grebena koji se polako premješta u pravcu istoka koji će sljedeće sedmice zahvatiti područje Balkana donoseći nagli skok temperature vazduha. Ciklon u regionu britanskih ostrva u perifernim zapadnim dijelovima donosi kišu i grmljavine naročito regionu Pirineja. Veoma topla vazdušna masa zahvata jugozapad Evrope koja se prostire sve do Norveške i koja generiše natprosječno visoke temperature vazduha. Temperatura vazduha od 18 do 35 stepeni u Madridu.

Na Balkanu danas, u centralnim, južnim i istočnim oblastima pretežno oblačno i nestabilno sa kišom povremeni pljuskovi sa grmljavinom. Na zapadu više sunca i toplo. Temperatura do 27 u Zagrebu.

Izvor-rtcg