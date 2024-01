Danas pretežno sunčano, do 14 stepeni

Na sjeveru Crne Gore, danas će biti pretežno sunčano, ali hladno. Ujutru po kotlinama moguća magla. Temperatura do 7 stepeni.



Na jugu će biti sunčano i malo toplije nego danas. Vjetar će biti slab, samo na krajnjem jugoistoku, krajem dana umjerena bura. Temperatura do 13 stepeni.

MORE, mirno do malo talasasto. Vjetar slab, na jugoistoku u večernjim satima umjeren. Temperatura mora oko 14 stepeni.



Crna Gora tri dana- Sjever

Narednih dana – na sjeveru, u petak pretežno oblačno. Na planinama moguće je malo snijega. Subota promjenljiva, sa više sunca nego u petak. Vjetar u petak u centralnim predjelima i na planinama umjeren do jak. Prvog dana vikenda, od podneva u naglom slabljenju. Ponegdje će biti i ledeni dani. Dakle, temperatura će tokom cijelog dana biti ispod nule, u ostalim predjelima samo nekoliko stepeni iznad.



Crna Gora tri dana- Jug

Na jugu, sunčano, ali vjetrovito. U petak sjeverni vjetar će biti umjeren do jak, a u subotu već od jutra u slabljenju. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.



Dakle, nastavlja se lijepo vrijeme. Nažalost, skijaške centre ne možemo obradovati jer se još ne očekuje veći snijeg.

Izvor-rtcg