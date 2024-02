Danas pretežno sunčano, povremeno oblačno

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, uveče jače naoblačenje. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 9, najviša dnevna od 7 do 17 stepeni.

Na sjeveru Crne Gore ujutru moguća magla, tokom dana pretežno sunčano uz povremenu oblačnost, i toplo. Vjetar umjeren, na planinama pojačan, južni. Temperatura do 14 stepeni.

Na jugu, smjenjivanje sunca i oblaka, i prijatno toplo. Temperatura do 17 stepeni.

More mirno do malo talasasto. Vjetar slab, samo ponegdje umjeren, južni. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, promjenljivo, uz umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. U srijedu, naročito na planinama biće i jak. Temperatura bez bitnijih promjena.

Na jugu, u srijedu pretežno oblačno s više sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni. U četvrtak promjenljivo uz slab do umjeren jugo, a ponegdje uz mogućnost za slabu, kratkotrajnu kišu, uglavnom u prvom dijelu dana. Temperatura oko 15 stepeni.

Evropa

Polje visokog vazdušnog pritiska iznad Sredozemlja polako slabi i pomijera se prema jugu. S Atlantika, u oblasti Norveškog mora premješta se ciklon koji donosi snijeg jugu Skandinavije. Slabe kiše biće u centralnom i istočnom dijelu kontinenta, a obilnije u Irskoj i Velikoj Britaniji. Najhladnije na sjeveru Rusije, oko -25 tokom dana, a najtoplije na jugu Balkana, preko 20 stepeni.

Balkan

Na Balkanu promjenljivo. U Sloveniji i na Jadranu više oblaka, u ostalim oblastima pretežno sunčano i veoma toplo. Najtoplije na Peloponezu, preko 20 stepeni. Neuobičajeno toplo i u našem najbližem okruženju, na sjeveru Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije temperatura do 20 stepeni.

Izvor-rtcg