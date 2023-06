Danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena

Na sjeveru Crne Gore jutros lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa umjerenim razvojem oblaka u planinskim oblastima. Ujutru umjeren sjeverni vjetar. Temperatura vazduha od 22 do 29 stepeni. Na jugu, sunčano i toplo, popodne u centralnim planinskim predjelima umjeren razvoj oblaka. U jutarnjim satima umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura do oko 32 stepena.

More, ujutru umjereno talasasto, tokom dana malo talasasto. Vjetar ujutru pojačan sjeveroistočni, tokom dana slab zapadni, samo na jugoistoku akvatorijuma popodne umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura mora oko 24 stepena. UV index, vrlo visok, oko 8 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – Sjever

Narednih dana na sjeveru, u utorak i srijedu u jutarnjim satima lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i osjetno toplije. U popodnevnim satima u planinskim predjelima dolaziće do pojačanog razvoja oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu pojavu kiše i grmljavine. Temperatura vazduha u osjetnom porastu.

Crna Gora tri dana – Jug

Na jugu, u utorak i srijedu, sunčano i osjetno toplije. U popodnevnim u centralnim planinskim predjelima, u regionu Orjena i u neposrednom planinskom okruženju oko Glavnog grada dolaziće do pojačanog razvoja oblaka sa uslovima za izolovanu lokalnu pojavu kratkotrajne kiše sa grmljavinom. Temperatura narednih dana u naglom porastu.

Izvor-rtcg