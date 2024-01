Danas promjenljivo i uglavnom suvo

Na sjeveru Crne Gore jutros moguć slab snijeg ili susnježica. Tokom dana promjenljivo i uglavnom suvo. Vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni. Temperatura do 7°C. Na jugu ujutru moguća kiša, tokom dana promjenljivo. Uveče novo naoblačenje, pa će u kasnim večernjim satima biti kiše. Sjeverni vjetar, slab do umjeren. Samo na području Ulcinja pojačan, uglavnom ujutru. Temperatura do 14°C.

More, malo do umjereno talasasto. Bura slaba do umjerena, samo na krajnjem jugoistoku jaka, i do 25 čvorova. Temperatura mora 13°C.

Narednih dana – na sjeveru u srijedu i četvrtak kišovito. Znatno manje kiše po kotlinama na krajnjem sjeveru i sjevroistoku. Oba dana vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak, južni. U četvrtak u drugom dijelu dana u postepenom slabljenju. Očekuje se i porast temperature.

Na jugu, u srijedu kišovito uz jak jugo. U noći na četvrtak pljuskovi i obilnije padavine. U četvrtak nestabilno, mjestimično jaka kiša i pljuskovi uz grmljavinu. Jak južni vjetar krajem dana postepeno će oslabiti. Temperatura u daljem, blagom porastu.

EVROPA

Ciklon koji se sa sjevera kontinenta pomjera istočnije, i dalje najviše utiče na vrijeme u Evropi. Snijeg će zahvatiti cijelu oblast sjeverno od Karpata, dok će kiše biti ponegdje na Balkanu, Apeninima i Pirinejima. Sjutra će najhladnije biti u Rusiji i centralnoj Finskoj, do -30. Najtoplije na jugu Portugala, do 20°C.

BALKAN

Na Balkanu padavine samo ujutru. Tokom dana promjenljivo i uglavnom suvo. Uveče ponovo povećanje oblačnosti, pa će duž Jadrana biti kiše. Najhladnije će biti u Bugarskoj, a najtoplije na jugu Albanije, do 16°C.

Izvor-rtcg