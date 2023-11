Danas promjenljivo oblačno, do 23 stepena

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, sa uslovima za povremenu pojavu kiše na jugu, posebno u prijepodnevnim satima.

Na sjeveru Crne Gore biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha od 12 do 20 stepeni.

Na jugu, promjenljivo oblačno, smjenjivaće se oblaci i sunce sa uslovima za povremenu pojavu kiše kratkotrajno, posebno u prijepodnevnim satima. Duvaće slab do umjeren uglavnom jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha do oko 22 stepena.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar južnih i zapadnih smjerova, umjeren do pojačan. Temperatura mora oko 21 stepen.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak, pretežno oblačno sa umjerenim, na udare i jakim, južnim vjetrom. Tokom najvećeg dijela dana uglavnom suvo, kasno popodne i naveče kiša mjestimično.

U srijedu, pretežno oblačno, povremeno kiša, popodne nakon prolaska atmosferskog fronta, zahađenje u najvišim planinama uz susnježicu i snijeg, kraktotrajno.

Na jugu, u utorak, prijepodne umjereno oblačno, ponegdje slaba kiša, popodne i naveče oblačno, tokom noći jača kiša sa grmljavinom.

U srijedu oblačno sa kišom i grmljavinom; prijepodne jača kiša, popodne slabija a do kraja dana prestanak padavina sa tendencijom razvedravanja.

Evropa

Prostrano ciklonsko polje sa centrom u regionu britanskih ostrva, sjutra iznad većeg dijela Evrope donosi promjenljivo vrijeme, u većini mjesta povremeno kiša. Na zapadu Mediterana i na jugoistoku kontinenta uglavnom suvo vrijeme.

Jugoistočni dio kontinenta i centralni Mediteran biće pod uticajem visinske jugozapadne struje koja donosi više sunca i relativno toplo vrijeme. Temperatura vazduha od 6 stepeni u Oslu do 27 u Atini.

Balkan

Sjutra, u perifernim zapadnim i jugozapadnim dijelovima Balkana, prijepodne više oblačnosti ponegdje kratkotrajna kiša tokom dana više sunca i uglavnom suvo. U ostalim dijelovima pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine.

Temperatura vazduha oko 16 stepeni u Ljubljani, do 27 u Atini.

Zanimljivost

5.11.2008. godina u Budvi i Herceg Novom izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 26,2 stepena, a petog novembra 69. godine u Beranama i Pljevljima u jutarnjim satima temperatura se spustila do rekordnih, za današnji dan, minus 9 stepeni.

