Danas promjenljivo oblačno, povremeno kiša

U Crnoj Gori danas će biti umjereno oblačno i povremeno sa kišom.

Na sjeveru Crne Gore biće umjereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, a u jutranjim i noćnim satima u planinama sa susnježicom i snijegom. Vjetar će biti slab, do umjeren pretežno sjeverni. Temperatura do 10 stepeni.

Na jugu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom.

Poslijepodne ili krajem dana u većini mjesta bez padavina. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni. Temperatura do 15 stepeni.

More, umjereno talasasto. Vjetar umjeren zapadni. Temperatura mora 15 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u petak i subotu umjereno do potpuno oblačno. U petak uglavnom suvo, a u subotu poslijepodne ili tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren u petak sjeverni, a u subotu južni i jugoistočni.

Na jugu, u petak duži sunčani periodi, a u subotu promjenljivo oblačno, krajem dana i tokom noći kiša. Temperatura u blagom porastu.

Evropa:

Sjutra bez mnogo padavina u Evropi. Ciklon s Atlantika zahvatiće Pirinejsko poluostrvo i usloviti kišu ili povremeno pljusak. Padavina će biti i iznad Jadrana, Balkana i dijela centralne Evrope.

U zapadnim, sjevernim, sjeveroistočnim i u većem dijelu centralnih predjela uglavnom suvo sa sunčanim periodima. Temperatura u glavnim gradovima od -1 stepen u Kijevu do 19 u Atini.

Balkan:

Nestabilno i dalje u većem dijelu Balkana. Očekuje se slaba ponegdje i umjerena kiša, na planinama snijeg i susnježica. U većeni predjela biće svježije nego prethodnih dana.

Temperatura uglavnom od 6 do 13 stepeni, duž morskih obala oko 15 stepeni.

Zanimljivost:

Preliminarni podaci Svjetske meteorološke organizacije pokazuju da je veći dio Evrope, osim sjevera, u februaru ove godine imao prosječnu temperaturu za oko 2 °C višu od normale.

U nekim djelovima srednje i jugoistočne Evrope zabilježena su još veća odstupanja od normale – na 4-6 °C.

Stoga je februar 2024. vjerovatno bio najtopliji ili jedan od najtoplijih februara od kada se obavljaju mjerenja temperature na ovom području.

Izvor-rtcg