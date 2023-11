Danas promjenljivo oblačno, temperatura do 21 stepen

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Na sjeveru će prijepodne biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a popodne oblačno i uglavnom suvo. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha od 10 do 18 stepeni.

Na jugu će biti umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Popodne pretežno oblačno, tokom dana ponegde sporadično moguća je pojava slabe kiše, a naveče tokom noći mjestimčno slaba kiša. Temperatura vazduha do 21 stepen.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren, istočni i jugoistočni tokom dana kratkotrajno zapadnih smjerova. Temperatura mora oko 20 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u srijedu, pretežno oblačno, prijepodne u većini mjesta uglavnom suvo popodne kiša, naveče tokom noći prestanak kiše sa razvedravanjem.

Ujutru pojačan južni vjetar a naveče u skretanju na sjeverni. U četvrtak, ujutru lokalno sa maglom tokom dana djelimično oblačno sa dužim sunčanim periodima.

Na jugu, u srijedu pretežno oblačno sa kišom ponegdje sa grmljavinom, kratkotrajno jača kiša, krajem dana i naveče prestanak kiše sa razvedravanjem i sa jačanjem sjevernog vjetra.

U četvrtak, pretežno sunčano uz povećano prisustvo srednje i visoke oblačnosti.

Prognoza za Evropu

Ciklon sa centrom u oblasti Danske koji se premješta istočno i visinska zapadna zonalna struja koja zahvata najveći dio kontinenta, sjutra na zapadu Evrope u pravcu centralnih i istočnih predjela donose kišu u regionu Alpa susnježica i snijeg, na sjeveru i sjeveroistoku Evrope i regionu Baltika hladno sa slabim snijegom i susnježicom.

Region Mediterana biće od uticajem tople vazdušne mase, u centralnom Mediteranu ponegdje kiša. Temperatura vazduha od 0 stepeni na sjeveru do 23 u Atini.

Prognoza za Balkan

Sjutra, iznad većeg dijela Balkana pretežno sunčano, samo u perifernim zapadnim dijelovima nešto više oblačnosti ponegdje sa kišom krajem dana i tokom noći kiša će se proširiti na Dalmaciju i na sjever Balkana. Temperatura vazduha do 23 stepena u Atini.

Zanimljivost

U Rožajama je 13.novembra 1988. godine u jutarnjim satima izmjerena najniža jutarnja temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od minus 14 stepeni.

U Beranama 1982. godine u jutarnjim satima temperatura se spustila do minus 9 stepeni.

U Budvi i Baru je 13. novembra 2013. godine izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od skoro 26 stepeni.

Istog dana i u Podgorci izmjerena je najviša temperatura za današnji dan od skoro 24 stepena.

