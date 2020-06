Konkurs za upis u srednje škole: 9000 MJESTA, KOMPLETNA PROCEDURA ELEKTRONSKA

Danas će biti objavljen Konkurs za upis u srednje škole, putem koga će đaci biti u mogućnosti da se upoznaju sa ponudom srednjih škola.

Same prijave za upis podnosiće u nedjelji od 29. juna do 3. jula, a novina je da će upis biti u potpunosti elektronski i to na platformi www.upisi.edu.me. To je danas saopštio ministar prosvjete dr Damir Šehović, naglasivši da će u Konkursu biti oko 9000 mjesta, što je sasvim dovoljno, ali i da su upisni kriterijumi ostali isti. Dodatno, on je najavio i 11 novih smjerova u stručnim školama, potom filološka odjeljenja u čak 6 gimnazija, ali i čak 800 stipendija za sve đake koji se odluče za deficitarna zanimanja III stepena.

Pored ministra Šehovića, upis u gimnazije predstavio je direktor beranske gimnazije Sreten Lutovac, a upis u srednje škole predstavio je direktor mješovite škole u Golubovcima Zoran Klikovac.