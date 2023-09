Danas sunčano i lijepo vrijeme

U Crnoj Gori danas se očekuje sunčano vrijeme, a temperatura će dosezati do 25 stepeni.

Na sjeveru ujutru se po kotlinama očekuje magla, a tokom dana biće sunčano uz slab do umjeren razvoj oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 17 do 25 stepeni.

Na jugu sunčano i tokom dana lijepo vrijeme. Jutro će ipak biti svježe, a dnevna temperatura slična današnjoj. Vjetar slab do umjeren promjenljiv.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar sjeveroistočni, a tokom dana zapadni, uglavnom slab do umjeren. Temperatura mora oko 23 stepena.

Na sjeveru, u petak i subotu slično vrijeme, mada će u subotu krajem dana i tokom noći biti više oblaka, a u kasnim satima moguća i koja kap kiše.

Na jugu, u petak i subotu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Temperatura bez promjene.

Prognoza za Evropu

Danas će padavine znatno oslabiti kako u sjeverozapadnim predjelima i britanskim ostrvima, tako i na jugu i jugoistoku kontinenta.

Polje visokog vazdušnog pritiska i dalje uslovljava stabilno, pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme iznad većeg dijela Evrope.

Na Pirinejskom poluostrvu će pristići još toplog vazduha, pa će Madrid biti najtopliji glavni grad, dok će u Skandinaviji i dalje biti najsvježije.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu lijepa rana jesen, sa sunčanim ili pretežno sunčanim vremenom, samo će na jugu i jugoistoku biti još malo kiše.

Jutro će ipak biti svježija, uz maglu po kotlinama i riječnim tokovima, dok se dnevna temperatura vazduha neće bitnije mijenjati. Temperatura vazduha uglavnom od 25-29 stepeni.

Zanimljivost

Najviša temperatura 27. septembra u Crnoj Gori izmjerena je 1953. godine u Podgorici i bila je 34 stepena.

U jutarnjim satima 1970. godine u Rožajama se temperatura spustila do skoro minus 6 stepeni.

Najviša temperatura na sjeveru Crne Gore 27. septembra izmjerena je 1953. godine u Bijelom Polju 32,5 stepeni, a 2018. godine u jutarnjim satima temperatura se sputila do skoro -2 stepena.

