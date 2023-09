Danas sunčano i osjetno toplije

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i osjetno toplije.

Na sjeveru ujutru lokalno po kotlinama magla tokom dana biće pretežno sunčano i osjetno toplije.

Popodne u planinama očekuje se slab do umjeren razvoj oblaka. Temperatura vazduha biće od 24 do 29 stepeni.

Na jugu, sunčano i primjetno toplije, popodne u centralnim planinskim predjelima slab razvoj oblaka.

Temperatura vazduha od 32 stepena.

More će biti malo talasasto. Vjetar ujutru sjeveroistočni slab do umjeren, tokom dana zapadni, a popodne u regionu ulcinjske rivijere umjeren do pojačan sjeverozapadni.

Temperatura mora oko 26 stepeni. UV indeks je visok oko 7 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u nedjelju, ujturu lokalno sa maglom, prijepodne pretežno sunačno sredinom dana naoblačenje popodne i naveče pretežno oblačno ponegdje moguća je slaba kiša na prekide.

Uveče jačanje sjevernog vjetra, a tokom noći umjeren do jak sjeverni vjetar.

U ponedjeljak, pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, osjetno hladnije i vjetrovito sa jakim sjevrnim vjetrom.

Na jugu, u nedjelju, pretežno sunčano i relativno toplo uz povećano prisustvo visoke oblačnosti, uveče prolazno naoblačenje uglavnom suvo. Tokom noći u nedjelju na ponedjeljak jačanje sjevernog vjetra.

U ponedjeljak, pretežno sunčano, svježije i vjetrovito sa jakim popodne i naveče na udare vrlo jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom.

Tokom noći u ponedjeljak na utorak povremeni udari vjetra imaće i olujni karakter.

Zanimljivost

Na osnovu preliminarnih podataka, u pogledu prosječne maksimalne dnevne temperature, meteorološki ljetnji period jun, jul i avgust ove godine na području Podgorice bio je 20-ti a na području Žabljaka 10-ti po redu najtopliji.

Izvor-rtcg