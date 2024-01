Danas sunčano i vjetrovito, temperatura oko nule

Na sjeveru Crne Gore danas sunčano do malo oblačno. Vjetar u centralnim predjelima umjeren do jak, sjeverni, krajem dana u smirivaju. Jutro veoma hladno, ponegdje sa dvocifrenim minusima, tokom dana temperatura oko nule, na zapadu do pet stepeni. Na jugu, sunčano i vjetrovito. Prijepodne sjeveroistočni vjetar vrlo jak, od sredine dana slabi. Temperatura do 13 stepeni.

More sjutra uzburkano. Bura jaka i veoma jaka, s udarima do 45 čvorova u jutarnjim satima. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru u ponedjeljak pretežno sunčano i hladno. U utorak pretežno oblačno, u jutarnjim satima slab snijeg. Vjetar od prijepodnevnih sati u utorak, u jačanju, ponovo sjeverni. Temperatura u ponedjeljak u blagom porastu.

Na jugu u ponedjeljak sunčano i prijatno, a u utorak nešto više oblaka. Sjeveroistočni vjetar od utorka u pojačanju i to u drugom dijelu dana.

EVROPA

Jak i prostran anticiklon djeluje nad centralnom, istočnom i južnom Evropom. Zbog toga će na većem dijelu kontinenta biti stabilno vrijeme, ali sa čestom maglom. Kiša samo na Britanskim ostrvima i jugu Grčke, a snijeg na jugu Norveške. Najhladnije u centralnoj Skandinaviji sa temperaturom do -30, najtoplije na jugu Španije, do 12 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu stabilno. U jutarnjim satima na jugu poluostrva nešto više oblaka, od sredine dana razvedravanje. Ujutru veoma hladno. Najtoplije na obalama Jonskog mora, do 12 stepeni.

Izvor-rtcg