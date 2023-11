Danas sunčano i vjetrovito

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme.

Na sjeveru CG, ujutru po kotlinama i dolinama sa maglom, tokom dana pretežno sunčano uz nešto promjenljive oblačnosti. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar.

Temperatura vazduha od 10 do 17 stepeni.

Na jugu, pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umjerenu oblačnost. Temperatura vazduha do 20 stepeni.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren. ujutru i naveče tokom noći istočni i sjeveroistočni, tokom dana sjeverozapadni i zapadni. Temperatura mora oko 20 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak prijepodne djelimično oblačno sa dužim sunčanim periodima popodne i naveče pretežno oblačno i uglavnom suvo. U srijedu, pretežno oblačno sa kišom, naveče tokom noći prestanak kiše sa razvedravanjem.

U utorak u višim predjelima duvaće jak na udare vrlo jak jugozapadni vjetar u srijedu prijepodne zapadni a popodne i naveče u skretanju na sjeverni umjeren do pojačan.

Na jugu, u utorak, pretežno sunčano ali uz značajno prisustvo srednje i visoke oblačnosti popodne i naveče naoblačenje tokom noći ponegdje kiša.

U srijedu pretežno oblačno sa kišom i grmljavinom, povremeno jača kiša, krajem dana i naveče prestanak kiše sa razvedravanjem i sa jačanjem sjevernog vjetra.

Prognoza za Evropu

U sklopu ciklona iznad britanskih ostrva oblačno i kišovito vrijeme na zapadu Evrope i u centralnim dijelovima mjestimično obilna kiša sa rizikom od obilne količine vode i sa olujnim udarima zapadnog i jugozapadnog vjetra.

Drugi prostrani visinski ciklon sa centrom na sjeveroistoku kontinenta sjutra će na istoku i jugoistoku donositi pretežno oblačno vrijeme sa kišom a u regionu Skandinavija hladno sa slabim snijegom.

Temperatura vazduha od 1 stepen u Oslu do 23 u Atini.

Prognoza za Balkan

Sjutra, iznad većeg dijela Balkana pretežno sunčano, samo u perifernim dijelovima na jugoistoku prijepodne oblačno sa kišom i grmljavinom i na krajnjem sjeverozapadu nešto više oblačnosti ponegdje moguća je slabija kiša.

Temperatura vazduha do 23 stepena u Atini.

Zanimljivost

12.novembra 1981. godine, u Rožajama u jutarnjim satima izmjerena je najniža jutarnja temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od minus 17 stepeni, istog jutra i u Beranama i Pljevljima temperatura se spustila do, rekordnih za današnji dan za ova mjesta, minus 10 stepeni.