Danas sunčano, temperatura do 37 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas će tokom dana biti sunčano i još toplije, lokalno u planinama umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena. Na jugu sunčano i veoma toplo u većini mjesta tropska temperatura. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 37 stepeni.

Evropa

Danas iznad većeg dijela kontinenta pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Najtoplije će biti na Mediteranu, jugu i istoku Španije, gdje će temperatura vazduha ponegdje prelaziti 40 stepeni. Inače dio evropskog kontinenta zahvataju i dva sistema ciklonske cirkulacije sa nešto hladnijim vazduhom, jedan na zapadu i sjeverozapadu, a drugi na sjeveroistoku.

Ovi sisteme će najviše kiše donijeti na britanskim ostrvima, jugu i jugozapadu Skandinavije, a znatno manje u zapadnim, centralnim i sjeveroistočnim predjelima.

Temperatura vazduha od 18 stepeni u Helsinkiju i Moskvi do 39 u Madridu a na jugu Španije u regionu Andaluzije oko 8 miliona ljudi biće izloženo ekstremno visokim tropskim temperaturama izmedju 40 i 45 stepeni.

Balkan

Na Balkanu sa zapada Mediterana pristiže topli vazduh u sklopu termo-baričkog grebena koji vrši intenzivnu advekciju toplog tropskog vazduh sa sjeverozapada afričkog kontinta, koji uslovljava sunčano i veoma toplo vrijeme.

Najviša dnevna temperatura vazduha u većini mjesta imaće tropski karakter a na području Podgorice i do 37 stepeni.

Crna Gora – sjever

Na sjeveru CG, ponegdje po kotlinama magla, tokom dana sunčano i još toplije, lokalno u planinama umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

Najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena.

Crna Gora – jug

Na jugu, sunčano i veoma toplo u većini mjesta tropska temperatura. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 37 stepeni.

More, malo talasasto. Vjetar prijepodne uglavnom slab promjenljivog smjera, od sredine dana slab do umjeren, zapadnih smjerova. Temperatura mora do 27 stepeni. UV index, vrlo visok, izmedju 9 i 10 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – (sjever)

Narednih dana na sjeveru, u srijedu i četvrtak, nastavlja se pretežno sunčano i još toplije vrijeme. Ujutru po kotlinama kratkotrajno magla, a poslijepodne lokalno u planinskim predjelima umjeren razvoj oblačnosti.

Povremeno će duvati umjeren do pojačan, južni i jugozapadni vjetar.

Crna Gora tri dana – (jug)

Na jugu, srijedu i četvrtak sunčano i veoma toplo, očekuju se najviše temperature vazduha, od početka ove sezone. Vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova.