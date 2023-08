Danas tokom dana promjenjivo oblačno

Na sjeveru Crne Gore jutros po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Već prijepodne je ponegdje moguća i slaba kiša, a poslijepodne lokalno i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, tokom noći i pojačan, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni.

Na jugu, sunčano ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, tokom noći mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 31 stepen.

More: malo talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren, zapadni, a tokom noći umjeren do pojačan sjeveroistočni. Temperatura mora 26 stepeni. UV index nešto niži i kretaće se oko 6 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru u petak i subotu malo do umjereno oblačno, sa sunčanim periodima, i suvo, uz blagi porast temperature. Ujutru po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar povremeno umjeren, ponegdje i pojačan sjeverni.

Na jugu, petak i subota sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni. Temperatura u manjem porastu.

Izvor-rtcg