Danas toplije, najviša dnevna do 36 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas će biti sunčano i toplije nego danas. Ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, a poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 33 stepena. Na jugu, pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i zapadni. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 36 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren uglavnom, južni. Temperatura mora oko 28 stepeni. UV index, oko 8 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u srijedu, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, prijepodne ponegdje moguća slaba kiša, a poslijepodne moguć i lokalni pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugozapadni. U četvrtak pretežno sunčano i toplije.

Na jugu, u srijedu, prijepodne prolazna oblačnost, ponegdje je moguće i malo kiše, tokom dana pretežno sunčano. U četvrtak pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab do umjeren. U srijedu manji pad temperature.



Evropa – Prostrani ciklon sa sjeverozapada, postepeno se premješta prema jugoistoku i donosi mjestimičnu kišu pljuskove i grmljavinu, kao i jak vjetar zapadni. Nešto više padavina se očekuje u Francuskoj i Njemačkoj, a poslijepodne i tokom noći i u Austriji, Sloveniji i Mađarskoj. Iznad većeg dijela Mediterana dominira sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperatura od 18 stepeni u Helsinkiju do 37 u Madridu.

Balkan – Sjeverozapad Balkana će zahvatiti isti ciklon i usloviti pljuskove i grmljavinu, dok će se iznad većeg dijela Balkana zadržati pretežno sunčano i umjereno, a duž morskih obala i veoma toplo vrijeme.Temperatura od 27 stepeni u Ljubljani do 35 u Atini.

I za kraj zanimljivi podaci – 31. jula 1950. godine u Bijelom Polju izmjerena je istorijski najviša temperatura za jul od 38,5 stepeni. Na primorju najviša temperatura za današnji dan izmjerena je u Ulcinju 2012. godine od 38 stepeni.

31. jula 2017. godine na području Glavnog grada izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 40,2 stepena.

