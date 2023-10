Danas uglavnom sunčano i veoma toplo

Na sjeveru Crne Gore, ujutru nešto više oblačnosti sa umjerenim sjevernim vjetrom, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Na jugu, pretežno sunčano i natprosječno toplo za ovo doba godine.

Crna Gora – SJEVER

Na sjeveru Crne Gore, ujutru nešto više oblačnosti sa umjerenim sjevernim vjetrom, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni

Crna Gora – JUG

Na jugu, pretežno sunčano i natprosječno toplo za ovo doba godine. Ujutru pojačan do jak sjeveroistočni vjetar koji će već u prijepodnevnim satima oslabiti. Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima oko 28 stepeni.

MORE, malo do umjereno talasasto. Vjetar ujutru pojačan do jak sjeveroistočni tokom dana slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Temperatura mora oko 23 stepena.

Crna Gora tri dana – Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u utorak, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima ali i sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu uglavnom popodne i naveče.

U srijedu, ujutru lokalno po kotlinama i dolinama sa maglom, tokom dana pretežno sunčano povremeno uz nešto malo oblačnosti i relativno toplo.

Crna Gora tri dana – Jug

Na jugu, u utorak, pretežno sunčano uz povećano prisustvo visoke oblačnosti i relativno toplo, popodne u centralnim predjelima i u planinskom dijelu na jugozapadu, pojačan razvoj oblaka sporadično moguća je kratkotrajna kiša lokalno i sa grmljavinom.

U srijedu, uglavnom sunčano i natprosječno toplo vrijeme.

EVROPA

Sjutra, jugozapadni i zapadni dio Evrope i zapad Mediterana biće pod jakim uticajem anticiklona i termobaričkog grebena koji donose uglavnom sunčano i natprosječno toplo vrijeme. Sjeverni i istočni dio kontinenta biće pod uticajem hladne vazdušne mase. Kiša se očekuje na sjeveru britanskih ostrva, a na sjeveroistoku slaba kiša i susnježica. Prolazni talas, preko Njemačke i centralnih dijelova u pravcu istoka usloviće prolaznu kišu.

Temperatura vazduha od 4 stepena u Moskvi do 32 u Madridu i Rimu.

BALKAN

Sjutra iznad najvećeg dijela Balkana pretežno sunčano i relativno toplo. Popodne i naveče u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima prolazno naoblačenje ponegdje slaba kiša.

Temperatura vazduha do 28 stepeni.

Zanimljivost- 8. oktobra, 1985. godine u Podgorici izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 30,8 stepeni.

Juče u Podgorici, u popodnevnim satima, temperatura je dostigla i prešla 28 stepeni. Koliko je ovo neubičajeno visoka temperatura za ovo doba godine pokazuje i podatak da je u posljednjih 75 godina, na današnji dan, samo u 5% slučajeva temperatura dostizala i prelazila današnjih 28 stepeni.

