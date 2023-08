Danas veoma toplo, do 37 stepeni

U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano i veoma toplo.

Na sjeveru će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa umjerenim do jakim na udare i vrlo jakim južnim vjetrom.

Kasno popodne u sjeverozapadnim predjelima naoblačenje, uveče sa kišom i grmljavinom koji će se tokom noći proširiti i na ostale dijelove.

Temperatura vazduha od 27 do 35 stepeni.

Na jugu, pretežno sunčano i veoma toplo sa umjerenim do jakim južnim i istočnim vjetrom. Popodne postepeno naoblačenje, kasno popodne prvo na zapadu i jugozapadu a uveče i tokom noći i u ostalim predjelima nestabilno sa kišom i grmljavinom.

Tokom noći u centralnim i južnim predjelima i na primorju očekuje se formiranje grmljavinskih oblaka sa visokim rizikom od olujno vremenskih nepogoda. Temperatura vazduha do oko 37 stepeni.

More će biti umjereno talasasto, popodne i naveče talasasto. Vjetar umjeren do do jak jugoistočni i istočni. Temperatura mora do 28 stepeni. UV indeks je jako visok, oko 7 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak osjetno svježije, u jutarnjim satima sa kišom i grmljavinom, tokom dana promjenljivo oblačno u većini mjesta uglavnom suvo. Duvaće umjeren do jak na udare i vrlo jak južni vjetar.

U srijedu, promjenljivo oblačno i još svježije, ponegdje povremeno slabija kiša u većini mjesta tokom najvećeg dijela dana uglavnom suvo. Duvaće umjeren do pojačan južni vjetar koji će slabiti.

Na jugu, u utorak, osjetno svježije, ujutru nestabilno jača kiša sa grmljavinom, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima a uveče i tokom noći ponovo kiša ponegdje jača kiša.

U srijedu, prijepodne više oblačnosti mjestično sa kišom tokom dana smjenjivaće se oblaci i sunce i uglavnom suvo, uveče ponovo kiša.

Izvor-rtcg