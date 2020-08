Današnje predizborne aktivnosti i prekršajne kazne

Razlog današnje posjete Pljevljima predsjednika države Crne Gore Mila Đukanovića bila je kampanja povodom predstojećih parlamentarnih izbora u CG, a usledila je nekoliko dana nakon posjete potpredsjednika Vlade i predsjednika NKT-a Milutina Simovića, čija su ciljna grupa bili poljoprivrednici. Ovo je prva Đukanovićeva posjeta Pljevljima nakon, skoro četiri godine, kada je u svojstvu premijera prisustvovao svečanosti potpisivanja ugovora o izgradnji drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, krajem septembra 2016. godine, koja je prošle godine trebalo da bude puštena u rad. Poruke najnovije posjete Đukanovića bile su očuvanje multinacionalne, multikonfesionalne i građanske države CG, saniranje crnih ekoloških tački u našoj opštini i rekonstrukcija prvog bloka Te u naredne dvije godine.

Umjesto obilaska novog pogona TE predsjednik Đukanović je obišao renoviranu Ulicu kralja Petra.

Na snimku današnje posjete koji kruži društvenim mrežama predsjednika je dočekalo skandiranje „Ne damo svetinje“, ženski glas, pa je usledilo privođenje u policiju osoba koje su se zatekle u društvu iste. Policija je privela u zgradu Centra bezbjednosti mr Bojana Strunjaša i prekršajno ga kaznila 60 evra.

-Danas sam svratio u Hotel „Pljevlja“ na piće. Nisam znao da će u to vrijeme kroz grad proći Đukanović, niti me to uopšte interesovalo. U jednom momentu policija je ušla i legitimisala mene i prisutne goste Hotela. Rekao sam im da mi je lična karta u autu. Saopštili su mi da me moraju privesti radi utvrđivanja identiteta. Iskreno, to mi je bilo komično jer sve policajce koji su bili tu odlično poznajem, kao i oni mene. Nakon toga su me pješke proveli kroz cijeli grad do stanice policije gdje sam saslušan i tom prilikom mi je uručen prekršajni nalog. Kažnjen sam zbog neposjedovanja lične karte, rekao nam je Bojan Strunjaš.

Iako u Pljevljima nije bilo uobičajene predizborne euforije, putem fejsbuka sugrađani su obavještavani da je policija aktivno radila pa Koaliciji „Mir je naša nacija“ nije dozvolila ulazak u grad.

Prije četiri godine Pljevljaci su fotogrfisali i na svoje profile kačili dva betonska bloka kao početak gradnje TE. Ove godine fotografija koja se pojavljuje je na društvenim mrežama je podignut srednji prst, osobe u pratnji predsjednika Đukanović, nastala kao odgovor na skandiranje „Ne damo svetinje“.