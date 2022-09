Za razrješenje su glasala 32 poslanika, protiv tog predloga je bilo njih 45, dok je jedan listić bio nevažeći.

Danijela Đurović ostaje predsjednica Skupštine. Većina poslanika je večeras, na tajnom glasanju, bila protiv njene smjene.

Predlog za razrješenje šefice parlamenta ranije su podnijeli su Demokratski front, Demokrate, Demos, Prava i Ujedinjena Crna Gora.

Od 78 listića, važećih je bilo 77 – za razrješenje su glasala 32 poslanika, a protiv njih 45, saopštila je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Sjednica, na čijem dnevnom redu je bio predlog za razrješenje šefice parlamenta, počela je 2. septembra, ali je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak tada dala pauzu na zahtjev Poslaničkog kluba Demokratskog fronta. Iz DF-a su tada tražili pauzu zbog pregovora „stare većine“ o formiranju Vlade.

Andrija Mandić (DF) rekao je večeras da je mnogo energije uložila parlamentarna većina da dođe do zajedništva koje omogućava izbor nove 44. vlade.

„Pošto večeras moramo da se opredijelimo u kom pravcu kreće ovaj brod, želim da gospođi Đurović postavim par pitanja na koje želim javni odgovor: da li ste spremni da predsjednik Crne Gore raspusti Skupštinu protivustavno da istog momenta raspišite predsjedničke izbore koji bi se održali istog dana sa parlamentarnim? Svakako smo pokrenuli proceduru razrješenja predsjednika i to je ono što čeka i njega i one koje su ga na to nagovarali“.

„Drugo pitanje je da li ćete uraditi sve u skladu sa Vašim ovlašćenjima da se izabere 44. Vlada u skladu sa onim što je dogovorila parlamentrana većina?Ako nijeste spremni to da uradite, gospođa Bošnjak je spremna da sve ovo uradi. Ako je Vaš odgovor da, DF će povući inicijativu“, naveo je on.

Izvor-vijesti