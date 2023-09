Danilović: ANB zakazala, mogli su da prokopaju tunel i do njih

On je istakao da je prepoznaje rukopis „kavačkog klana“ koji je, kako je rekoa, osnovala država

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović komentarišići tunel koji je prokopan do depoa Višeg suda, kazao je da bezbjednost državnih institucija na minimumu te da je Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) zakazala.



– Da mi je ko rekao da je moguće tu prokopati tunel, rekao bih da je to teško. Morao bi neko da odgovara za izjavu ‘nama je važno da je prolaz sada zatvoren‘, taj depo nije više sigurno mjesto. Obezbjeđenje je zakazalo, Agencija za nacionalnu bezbjednost, šta je njihov posao, da li i dalje prate političke lidere? Ovo je strašna poruka, mogli su tunel da prokopaju i do njih. Do sada smo ovakvo nešto gledali samo na filmovima- rekao je Danilović i dodao da neko mora da snosi odgovornost.



On je istakao da je prepoznaje rukopis „kavačkog klana“ koji je osnovala država.



Nikola Rakoćević (DPS) kazao je da istraga treba da utvrdi koje je učestvovao u ataku na državu.



– Ovo je dokaz rezultata državne vlasti koja je formirala bezbjedonosni sektor na principu neozbiljnosti. Zakazale su sve institucije i agencije koje se bave obavještajnom zaštitom. Iza ovog stoji teški organizovani kriminal, ali kriminalne grupe ne treba povezivati sa DPS-om- kazao je on.



Milena Vuković Sekulović iz GP URA kazala je da ne prepoznaje odgovornost direktora UP i ministra unutrašnjih poslova kada je riječ o tunelu do depoa.



– Ovaj slučaj pokazuje slabost institucija, a one nisu građene u poslednje tri godine- kazala je Vuković Sekulović.



Ona je rekla da su joj sporne izjave predsjednika Višeg suda Borisa Savića.



– Odgovornost će se utvrditi u postupku koji slijedi- rekla je ona.



