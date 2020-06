Danilović: Bojkot izbora bio bi logičan korak, ali se čini da ga neće biti

Poslanik Ujedinjene Crne Gore (UCG), Goran Danilović, kazao je da će njegova stranka učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima ako na njih izađu vodeći opozicioni politički subjekti.

On navodi da bi bojkot izbora bio logičan korak, ali misli da do njega neće doći.

„Bojkot podrazumijeva da ga prihvate i sprovedu dominantni opozicioni subjekti, čime bi se pokazala snaga i postigao cilj – demokratizacija predizbornih prilika i potom fer izbori. Prateći i osluškujući stavove svojih kolega, ne čini mi se da će bojkot biti sproveden u djelo“, rekao je Danilović Portalu Analitika.

On kaže da bi opozicija, u susret izborima, trebalo da pokuša da prevaziđe međusobne nesporazume.

„U narednih nekoliko sedmica moraćemo svi da se izjasnimo i nikog više neće interesovati šta su bile naše javne inicijative. Možda i ima nade da napravimo neki sastanak svih, jer parcijalni sastanci opozicionih stranaka – čak i na inicijativu nekog ko je politički neutralan kao pokret ʼOdupri seʼ ili jednog njegovog dijela – neće omogućiti ništa izuzev što će donijeti novu neslogu i nerazumijevanje“, poručuje Danilović.

ANALITIKA: Pod kojim okolnostima će UCG biti spremna da učestvuje na predstojećim izborima?

DANILOVIĆ: Pod uslovom da svi odluče da trče i ovu trku – UCG će učestvovati.

Očigledno je da nema uslova za izbore i da bi bojkot parlamentarne opozicije bio logičan korak. Međutim, bojkot podrazumijeva da ga prihvate i sprovedu dominantni opozicioni subjekti, čime bi se pokazala snaga i postigao cilj – demokratizacija predizbornih prilika i potom fer izbori. Prateći i osluškujući stavove svojih kolega, ne čini mi se da će bojkot biti sproveden u djelo. Zbog toga i kažem da će UCG učestvovati na izborima ako vodeći opozicioni subjekti budu odlučili da se takmiče. U protivnom bismo samo sebe bojkotovali.

ANALITIKA: Bojkot nema ni podršku EU…

DANILOVIĆ: Lično bih mnogo volio i priželjkujem da se opozicija složi oko očiglednog i zajednički bojkotuje izbore. Bojkot nije sebi svrha, ali je opravdano sredstvo pritiska da se dobiju fer uslovi za izbore.

ANALITIKA: Hoće li u susret izborima biti objedinjavanja opozicionih snaga, na šta pozivaju neki lideri?

DANILOVIĆ: Ne znam na koga tačno mislite, niti sam za sada čuo neki javni poziv, a posebno nijesam dobio ništa slično na tu temu.

ANALITIKA: Mislim, prije svega, na poziv predsjednika SNP-a Vladimira Jokovića, na formiranje „saveza za spas Crne Gore“.

DANILOVIĆ: Naravno da sam primijetio da pojedine kolege iz opozicije pozivaju na jedinstvo i na projekat zajedničkog djelovanja u cilju spašavanja Crne Gore, i to mi iz UCG-a iskreno pozdravljamo. S obzirom na to da smo na samo korak od izbora, smatram da nećemo mnogo promijeniti ako nastavimo s javnim inicijativama, jer je vrijeme da konkretizujemo stvari i da se dogovorimo u tišini, mimo medijske pažnje. Zbog toga sam i rekao da zvanično nijesam dobio nikakav poziv, koji bi, eventualno, konkretizovao ono što su mnogi od nas činili u minulom periodu. Sa žaljenjem konstatujem da je sve manje vremena da se tako nešto učini.

ANALITIKA: Jeste li možda razmišljali o modelu nastupa na izborima?

DANILOVIĆ: Da li će izbora biti i da li ćemo se na njima pojaviti samostalno ili u nekoj političkoj zajednici – ostaje da se vidi.

UCG-u ne pripada da pokreće takvu inicijativu, niti da se nameće, jer bi to moglo biti pogrešno shvaćeno. Naravno, i poziv od najjačih ima smisla samo do određenog vremena, a ono neumitno teče. U narednih nekoliko sedmica moraćemo svi da se izjasnimo i nikog više neće interesovati šta su bile naše javne inicijative. Možda i ima nade da napravimo neki sastanak svih, jer parcijalni sastanci opozicionih stranaka – čak i na inicijativu nekog ko je politički neutralan kao pokret ʼOdupri seʼ ili jednog njegovog dijela – neće omogućiti ništa izuzev što će donijeti novu neslogu i nerazumijevanje.

Javno smo se obavezali na određena pravila i svi treba da preuzmemo odgovornost za to što smo svojevremeno potpisali. Ali, ne mislim da u ovom trenutku javne inicijative i međusobne prozivke imaju smisla; za to je bilo vremena. Sad treba raditi u tišini i pokušati da se svi nesporazumi u opoziciji prevaziđu. Zbog toga UCG ne želi da svrstava u javnim svađama među opozicionarima ni na jednu stranu.

ANALITIKA: Zašto nijeste prisustvovali sastanku koji je organizovao predsjednik Skupštine Ivan Brajović, a na kojem se razgovaralo o izbornim uslovima?

DANILOVIĆ: Nijesam bio na sastanku kod Brajovića jer je to politički marketing. Šta smo mogli ili šta je trebalo da odlučimo – da se u junu dogovaramo o uslovima za izbore koji će biti u septembru? Pa to je politički skeč. Oni koji su imali volju i koji je trebalo da se dogovaraju, mogli su to da urade davno. Mi u tim dogovorima nijesmo ni učestvovali. Tražili smo kao prethodni uslov da se obavežemo političkim sporazumom na formiranje vlade državnog jedinstva, koja bi sprovela dogovoreno. Sve je izigrano upravo zato što nije bilo nikakvih garancija. Brajović je pozivom na sastanak pokušao da nam vrijeđa inteligenciju.

ANALITIKA: Planirate li nastavak „protestnih šetnji tišine“? Šta je bio njihov cilj?

DANILOVIĆ: Javno sam saopštio da šetnjama želim da iskažem protest protiv zloupotrebe ovlašćenja kojima je pribjegla izvršna vlast u jeku epidemije koronavirusa. Ogromnim brojem hapšenja mladih ljudi zbog navodnog kršenja mjera koje je, katkad i nasumice, propisivalo NKT, prevršili su svaku mjeru. Kao parlamentarac, i prije svega slobodan čovjek, želio sam da ukažem na gaženje Ustava i zavođenje diktature. Izgovor o očuvanju zdravlja bio je uvredljiv. Poštovao sam pravila i šetnjama stavljao do znanja da smo živi i da ne može biti ograničenja mimo onih koja poznaje Ustav.

Odnos prema Crkvi bio je zastrašujuć i vjernici su tretirani ne kao građani ove zemlje, nego kao teroristi. Prekinuo sam šetnje kad je pod pritiskom javnosti i ogromnog broja ljudi na ulicama oslobođen episkop Joanikije.

Neustavno i nezakonito protiv mene i još 12 građana Podgorice podignute su krivične prijave. Vrijedilo je jer to je i dokaz institucionalnog raspadanja na koje se mora ukazivati. Mjere su popustile, pa šetnje tišine nijesu više bile neophodne. Kad sljedeći put budem šetao i protestovao, biće to glasno protivljenje okupaciji od strane vlastite države. Moramo i pojedinačno pokazivati građansku hrabrost ako želimo građansku, a ne policijsku državu.

ANALITIKA: Koliko je opasno novo zaoštravanje odnosa između Crne Gore i Srbije?

DANILOVIĆ: Nije opasno, ali je sramno. Nemoralno je naše mlade sugrađane čarter letovima državne avio-kompanije prevesti u Beograd da nastave studiranje, a građanima Srbije zabraniti iz zdravstvenih razloga ulazak u Crnu Goru. To je da se zastidi svako ko ima prst obraza. Dakle, ne smeta nam da nam djeca lete za Beograd i tamo žive i u studentskim domovima, ali Beograđani ne mogu kod nas jer nam mogu donijeti zarazu. Kako smo onda mogli da pošaljemo svoje mlade tamo? Taj koji je smislio takvu sramotu je zlikovac.

Čim Srbija odgovori bilo kako izuzev ćutanjem, naši ostrašćeni srbofobi kažu – Srbija se miješa u unutrašnje stvari Crne Gore! Kad krene otvoreni atak na imovinu SPC u Crnoj Gori i zvanična Srbija vrlo oprezno saopšti da je to neprihvatljivo, naši jastrebovi se naroguše i kažu – to je miješanje u naše unutrašnje stvari. Ne shvatam. Treba li Srbija da ćuti ako SPC-u bilo gdje na svijetu neko uzurpira prava? Naravno, nije to crkva države Srbije, ali jeste Srpska crkva. Da je sreće, i Crna Gora bi morala uvijek reagovati kad neko uzurpira imovinu SPC i prava vjerujućih, jer se radi o našoj Pravoslavnoj crkvi. Nažalost, naša vlast progoni umjesto da štiti. Srbima u Crnoj Gori nikad u istoriji nije smetalo što se Crna Gora ne zove zvanično Srpska Crna Gora i nijesmo je zbog toga smatrali manje svojom. Međutim, Đukanović se, navodno, bori za prava Crnogoraca koji SPC ne doživljavaju kao svoju i to dominantno zbog imena. Stoga joj treba maći ovo srpska kako bi postala i crnogorska? A kad bi građani Crne Gore koji nijesu Crnogorci, a to je značajno više od 50 odsto, tražili da se iz svakog imena obriše ovo ili ono crnogorsko, kako bi postalo svih nas, mnogi bi pomislili da počinje građanski rat.

ANALITIKA: Prije nekoliko godina ste kazali da se ne slažete s porukom srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, da bi politički predstavnici Srba u Crnoj Gori trebalo da uđu u vlast. Da li ste promijenili mišljenje?

DANILOVIĆ: Ne slažem se da se u vlast bilo kad ulazi ako to može da kompromituje cijelu politiku i dezavuiše one koji vam daju povjerenje. Postoje pravila koja važe za sve, pa i za političke predstavnike Srba u Crnoj Gori. Ako ste nekoj vladi neophodni kao nacionalni ukras, onda vam u njoj nije mjesto. Ako ste neophodni za formiranje većine i ako ulaskom u vlast ostvarujete vlastitu programsku svrhu, onda je to druga priča. Do sada takve prilike nije bilo. Na kraju, demokratija, odnosno demokratizacija, fer izbori i redovno stanje preduslov su svake ozbiljne političke kalkulacije. Srpski narod u Crnoj Gori nije manjina pa da su mu dovoljne i političke mrvice. Ravnopravnost građana i naroda, ustavna i suštinska, preduslov je bilo kakve saradnje. Smjena ove vlasti je opšti, a ne samo naš interes.

ANALITIKA: Kako komentarišete posljednja politička dešavanja u Budvi?

DANILOVIĆ: DPS očigledno mora da otme vlast, pa i na nekoliko mjeseci, da bi s pozicije ponovo osvojio opštinu. To najslikovitije govori o tome kako se dobijaju izbori.

Valjalo bi da iz budvanskih prilika nešto naučimo. Opozicioni separatizam i samodovoljnost često su nas skupo koštali. Sjetimo se pomirenja i zajedništva tek kad đavo dođe po svoje.

Aktuelna vlast u Budvi učinila je mnogo, ali građani brzo zaboravljaju jer njihove probleme treba rješavati svakodnevno. DPS na nedopustiv način hoće da preuzme kormilo i da pokuša doslovce da kupi novu izbornu pobjedu. Ako im stanovnici Budve oproste sve i ako ih nagrade zbog ove bruke, onda smo zaista na dnu s kojega se nećemo skorije pomjeriti.

Izvor: portalanalitika.me