Danilović: Cilj jer da budem drugačiji od onih koji su do sada bili

Poručuje da bi bio korektivni faktor, te radio na uspostavljanju funkcionalnog zdravstvenog, obrazovnog i kulturnog sistema.

Predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da bi sa pozicije predsjednika radio na pomirenju Crne Gore i otvarao dijaloge o stvarima koje dijele naše društvo.

Cilj jer da budem drugačiji od onih koji su do sada bili. Mislim da dolazi vrijeme kada se mora vratiti iz neke epske forme koja je zloupotrijebljenam, da je predsjednik vođa ili gospodar. Treba nam neko ko je svjestan činjenice koga predstavlja. Narod, i to narod koji nije superbogat, narod koji duhom nije siromašan, koji je zaslužio da dobije nekoga u koga ima povjerenja i nekoga ko je spreman da služi tih pet godina, i da pokreće dijaloge i teške teme- kazao je Danilović u Intervjuu na Parlamentarnom kanalu.

Rekao je da prema njegovoj viziji predsjednik treba da se pojavi kao neko ko će neku temu otvoriti do kraja i razgovarati sa vladom, i tražiti u parlamentu da govori s vremena na vrijeme na neku temu.

– Važno je da predsjednik ima inicijativu i da zajedno sa predsjednikom Vlade i Parlamenta otvori krug razgvora oko raznih tema. Na adekvatan način otvoriti sve teme koje nas dijele, pokušati da se to zatvori… Ako ništa drugo kad ljudi vide da predsjednik o nekim kritičnim istorijskom temama koje su nas podijelile govori bez predrasuda, ljudi će shvatiti da to nijesu stvari je treba da nas posvađaju. To je nedopustivo. Taj legitimitet bih koristio u tom pravcu- naveo je Danilović.

